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В ПМР пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса - РИА Новости, 02.01.2025
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19:10 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992341592.html
В ПМР пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса
В ПМР пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса - РИА Новости, 02.01.2025
В ПМР пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский пообещал не допустить социального коллапса из-за энергокризиса, вызванного... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:10:00+03:00
2025-01-02T19:10:00+03:00
в мире
молдавия
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ссср
вадим красносельский
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
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ТИРАСПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский пообещал не допустить социального коллапса из-за энергокризиса, вызванного прекращением поставок российского природного газа. Ранее российская компания "Газпром" сообщала, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. "Ситуация с преодолением энергетического кризиса – на постоянном контроле. Сложно, но социального коллапса не допустим. Буду по возможности информировать о текущем положении дел", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что без газоснабжения остаются 122 сельских населённых пункта (51 507 абонентов) и 20 091 абонент частного сектора в городах; 1 810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 19 объектов агропромышленного комплекса. Без тепла и горячей воды остались 2 678 объектов, из которых 1 565 – многоквартирные дома. По данным главы ПМР, в колл-центры на горячие линии по вопросам ЧП поступил 1 421 звонок от граждан, из них 598 связаны с обеспечением дровами. Сотрудники ГУпЧС доставили 35 складометров дров нуждающимся. Спасатели 40 раз выезжали для оказания помощи по распилу и рубке дров. "Хочу отдельно отметить сознательность и ответственный подход к ресурсам наших граждан. Многие отозвались на призыв и, минимизируя свои затраты и труд работников профильных служб, вышли в лесополосы и собирают валежник", - добавил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992333408.html
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в мире, молдавия, украина, ссср, вадим красносельский, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
В мире, Молдавия, Украина, СССР, Вадим Красносельский, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
В ПМР пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса

Красносельский: в ПМР не допустят социального коллапса из-за энергокризиса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМагистральный газопровод
Магистральный газопровод - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магистральный газопровод. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский пообещал не допустить социального коллапса из-за энергокризиса, вызванного прекращением поставок российского природного газа.
Ранее российская компания "Газпром" сообщала, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
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"Ситуация с преодолением энергетического кризиса – на постоянном контроле. Сложно, но социального коллапса не допустим. Буду по возможности информировать о текущем положении дел", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что без газоснабжения остаются 122 сельских населённых пункта (51 507 абонентов) и 20 091 абонент частного сектора в городах; 1 810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 19 объектов агропромышленного комплекса. Без тепла и горячей воды остались 2 678 объектов, из которых 1 565 – многоквартирные дома.
По данным главы ПМР, в колл-центры на горячие линии по вопросам ЧП поступил 1 421 звонок от граждан, из них 598 связаны с обеспечением дровами. Сотрудники ГУпЧС доставили 35 складометров дров нуждающимся. Спасатели 40 раз выезжали для оказания помощи по распилу и рубке дров.
"Хочу отдельно отметить сознательность и ответственный подход к ресурсам наших граждан. Многие отозвались на призыв и, минимизируя свои затраты и труд работников профильных служб, вышли в лесополосы и собирают валежник", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияУкраинаСССРВадим КрасносельскийГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
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