https://ria.ru/20250102/pozhar-1992343222.html

При пожаре в жилом доме под Калининградом погиб человек

При пожаре в жилом доме под Калининградом погиб человек - РИА Новости, 02.01.2025

При пожаре в жилом доме под Калининградом погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:46:00+03:00

2025-01-02T19:46:00+03:00

2025-01-02T19:47:00+03:00

происшествия

калининград

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 2 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом доме под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "В поселке Первомайское горели помещения первого этажа и мансарды жилого дома на три семьи на площади 100 квадратных метров... В результате происшествия скончался 50-летний мужчина. Сорокалетний мужчина и десятилетняя девочка получили ожоги и были госпитализированы", - говорится в сообщении. От МЧС России с огнем боролись 23 человека личного состава, было задействовано пять единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)