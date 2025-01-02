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В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники - РИА Новости, 02.01.2025
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21:27 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/pirotekhnika-1992349357.html
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники - РИА Новости, 02.01.2025
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники
Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:27:00+03:00
2025-01-02T21:27:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
березники
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша, родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь - мальчик госпитализирован с ожогами. Кроме того, в городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши, ему оказана помощь. В МЧС РФ призвали покупать пиротехнику только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию; не запускать с рук, а также не направлять в сторону людей и строений.
https://ria.ru/20250101/elka-1992257403.html
пермский край
россия
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происшествия, пермский край, россия, березники, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Березники, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники

МЧС: в Пермском крае два человека пострадали от пиротехники, среди них ребенок

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пермском крае два человека травмировались от пиротехники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша, родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь - мальчик госпитализирован с ожогами.
Кроме того, в городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши, ему оказана помощь.
В МЧС РФ призвали покупать пиротехнику только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию; не запускать с рук, а также не направлять в сторону людей и строений.
Городская елка сгорела из-за фейерверка в уральском городе Лесной - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка
1 января, 18:30
 
ПроисшествияПермский крайРоссияБерезникиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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