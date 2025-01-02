https://ria.ru/20250102/pirotekhnika-1992349357.html

В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники

В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники - РИА Новости, 02.01.2025

В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники

Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T21:27:00+03:00

2025-01-02T21:27:00+03:00

2025-01-02T21:27:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

березники

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша, родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь - мальчик госпитализирован с ожогами. Кроме того, в городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши, ему оказана помощь. В МЧС РФ призвали покупать пиротехнику только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию; не запускать с рук, а также не направлять в сторону людей и строений.

https://ria.ru/20250101/elka-1992257403.html

пермский край

россия

березники

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происшествия, пермский край, россия, березники, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)