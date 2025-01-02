https://ria.ru/20250102/pirotekhnika-1992349357.html
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники - РИА Новости, 02.01.2025
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники
Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:27:00+03:00
2025-01-02T21:27:00+03:00
2025-01-02T21:27:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе 10-месячный ребенок, пострадали в Пермском крае от пиротехники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша, родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь - мальчик госпитализирован с ожогами. Кроме того, в городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши, ему оказана помощь. В МЧС РФ призвали покупать пиротехнику только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию; не запускать с рук, а также не направлять в сторону людей и строений.
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происшествия, пермский край, россия, березники, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Березники, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники
МЧС: в Пермском крае два человека пострадали от пиротехники, среди них ребенок