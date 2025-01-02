https://ria.ru/20250102/palestina-1992281008.html

СМИ: власти Палестины приостановили вещание и работу телеканала Al Jazeera

СМИ: власти Палестины приостановили вещание и работу телеканала Al Jazeera - РИА Новости, 02.01.2025

СМИ: власти Палестины приостановили вещание и работу телеканала Al Jazeera

Власти Палестины приняли решение приостановить вещание и работу катарского телеканала Al Jazeera, передает палестинское агентство WAFA. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:43:00+03:00

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2025-01-02T02:43:00+03:00

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КАИР, 2 янв - РИА Новости. Власти Палестины приняли решение приостановить вещание и работу катарского телеканала Al Jazeera, передает палестинское агентство WAFA. "Компетентный министерский комитет, состоящий из министерств культуры, внутренних дел и коммуникаций, решил временно приостановить вещание и заморозить всю работу телеканала Al Jazeera и его офиса в Палестине", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, телеканал обвиняют в нарушении законодательства Палестины, вмешательстве в ее внутренние дела и распространении сообщений, вводящих в заблуждение. Телеканал осудил решение палестинских властей, заявив, что считает это попыткой скрыть правду о событиях, происходящих на Западном берегу, в особенности в Дженине, где происходят столкновения между палестинскими силами безопасности и вооруженными группировками. "Призываем Палестинскую администрацию немедленно отменить это решение и позволить нашим группам свободно освещать события на Западном берегу", - говорится в заявлении Al Jazeera.

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