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ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/obstrel-1992302211.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки
Украинские военные за минувшие сутки выпустили по восьми районам Белгородской области 26 беспилотников, из них 19 были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:27:00+03:00
2025-01-02T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
прохоровский район
вячеслав гладков
происшествия
шебекино
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по восьми районам Белгородской области 26 беспилотников, из них 19 были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округам было выпущено 29 снарядов. В среду ранения получили два человека, они госпитализированы. Кроме того, Гладков рассказал, что в больницу обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Второй пострадавший с баротравмой госпитализирован в городскую больницу. За отчетный период различный разрушения выявлены в четырех частных домах, коммерческом объекте, пяти автомобилях и ЛЭП. "Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника… Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам нанесены удары с помощью 11 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам совершены атаки четырех беспилотников, из которых два сбиты. Ранены два мирных жителя. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и совершена атака одного дрона. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Муром выпущено шесть боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки двух беспилотников, один из которых сбит. В Шебекинскую ЦРБ вчера ближе к вечеру обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
прохоровский район
шебекино
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белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков, происшествия, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Прохоровский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Шебекино
ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 26 дронов по восьми районам Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по восьми районам Белгородской области 26 беспилотников, из них 19 были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округам было выпущено 29 снарядов. В среду ранения получили два человека, они госпитализированы. Кроме того, Гладков рассказал, что в больницу обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Второй пострадавший с баротравмой госпитализирован в городскую больницу. За отчетный период различный разрушения выявлены в четырех частных домах, коммерческом объекте, пяти автомобилях и ЛЭП.
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"Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника… Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам нанесены удары с помощью 11 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам совершены атаки четырех беспилотников, из которых два сбиты. Ранены два мирных жителя. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и совершена атака одного дрона.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Муром выпущено шесть боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки двух беспилотников, один из которых сбит. В Шебекинскую ЦРБ вчера ближе к вечеру обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПрохоровский районВячеслав ГладковПроисшествияШебекино
 
 
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