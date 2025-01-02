ВСУ атаковали Белгородскую область 26 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 26 дронов по восьми районам Белгородской области за сутки
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по восьми районам Белгородской области 26 беспилотников, из них 19 были сбиты системой ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны Украины. По Грайворонскому и Шебекинскому округам было выпущено 29 снарядов. В среду ранения получили два человека, они госпитализированы. Кроме того, Гладков рассказал, что в больницу обратились двое мужчин, которые были ранены 31 декабря. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Второй пострадавший с баротравмой госпитализирован в городскую больницу. За отчетный период различный разрушения выявлены в четырех частных домах, коммерческом объекте, пяти автомобилях и ЛЭП.
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"Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника… Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам нанесены удары с помощью 11 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам совершены атаки четырех беспилотников, из которых два сбиты. Ранены два мирных жителя. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и совершена атака одного дрона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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