https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши
Вооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:33:00+03:00
2025-01-02T09:33:00+03:00
2025-01-02T09:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.Видеозапись показаний имеется в распоряжении агентства.По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан."Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", - рассказал пленный.Наемника из Польши, который воевал на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992292423.html
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"Берут всех подряд" – пленный польский наемник о том, как проходит набор в ряды ВСУ
Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.
2025-01-02T09:33
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши
Пленный наемник: ВСУ набирают иностранцев без разбора из-за нехватки солдат