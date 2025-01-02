https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши

ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши - РИА Новости, 02.01.2025

ВСУ набирают иностранцев без разбора, заявил пленный наемник из Польши

Вооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:33:00+03:00

2025-01-02T09:33:00+03:00

2025-01-02T09:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.Видеозапись показаний имеется в распоряжении агентства.По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан."Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", - рассказал пленный.Наемника из Польши, который воевал на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992292423.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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"Берут всех подряд" – пленный польский наемник о том, как проходит набор в ряды ВСУ Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. 2025-01-02T09:33 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, вооруженные силы украины, украина, россия