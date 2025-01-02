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В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды - РИА Новости, 02.01.2025
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В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды
В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды - РИА Новости, 02.01.2025
В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды
Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,93 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,25 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении. Уточняется, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников - до 8 января включительно - работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год 2025, Общество
В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды

В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем обычно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,93 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,25 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении.
Уточняется, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников - до 8 января включительно - работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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