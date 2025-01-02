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В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды

В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды - РИА Новости, 02.01.2025

В Москве в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды

Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:18:00+03:00

2025-01-02T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть меньше воды, чем в обычные дни, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Традиционно в новогоднюю ночь столица от режима максимального водопотребления за очень короткое время переходит к минимальному: так, 31 декабря показатели потребления воды составили 2,93 миллиона кубических метров, а 1 января – 2,25 миллиона кубических метров. Это на 23% ниже", - говорится в сообщении. Уточняется, что система водоснабжения, как и другие системы жизнеобеспечения города, в новогоднюю ночь работала без сбоев. Внештатных ситуаций на сетях не зафиксировано. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников - до 8 января включительно - работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год 2025, общество