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Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников - РИА Новости, 02.01.2025
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19:59 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/moldavija-1992343990.html
Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников
Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников - РИА Новости, 02.01.2025
Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников
Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:59:00+03:00
2025-01-02T19:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый. "У Молдавии будут две системы идентификации и уничтожения дронов. Мы говорим о двух системах - система наблюдения и система их уничтожения. Система достаточно сложная, она многофункциональна и требует серьезных инвестиций. Процесс идентификации и заключения контракта уже состоялся, начинается процедура подачи заявки и доставки", - заявил Носатый журналистам. По его словам, власти пока не раскрывают, сколько стоят эти системы и когда они будут доставлены. Также власти не намерены раскрывать технические данные, чтобы их не использовали потенциальные противники. Власти заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны получит бюджет почти в 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980183419.html
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в мире, технологии, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Технологии, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников

Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения дронов

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.
Молдавии будут две системы идентификации и уничтожения дронов. Мы говорим о двух системах - система наблюдения и система их уничтожения. Система достаточно сложная, она многофункциональна и требует серьезных инвестиций. Процесс идентификации и заключения контракта уже состоялся, начинается процедура подачи заявки и доставки", - заявил Носатый журналистам.
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По его словам, власти пока не раскрывают, сколько стоят эти системы и когда они будут доставлены. Также власти не намерены раскрывать технические данные, чтобы их не использовали потенциальные противники.
Власти заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны получит бюджет почти в 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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