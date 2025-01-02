Молдавия планирует приобрести системы для уничтожения беспилотников
Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения дронов
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Молдавия планирует приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.
"У Молдавии будут две системы идентификации и уничтожения дронов. Мы говорим о двух системах - система наблюдения и система их уничтожения. Система достаточно сложная, она многофункциональна и требует серьезных инвестиций. Процесс идентификации и заключения контракта уже состоялся, начинается процедура подачи заявки и доставки", - заявил Носатый журналистам.
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия
25 октября 2024, 20:56
По его словам, власти пока не раскрывают, сколько стоят эти системы и когда они будут доставлены. Также власти не намерены раскрывать технические данные, чтобы их не использовали потенциальные противники.
Власти заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны получит бюджет почти в 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
28 декабря 2024, 13:34