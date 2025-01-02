https://ria.ru/20250102/minoborony-1992337135.html

Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ

Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025

Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:49:00+03:00

2025-01-02T17:49:00+03:00

2025-01-02T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов. Российские средства ПВО сбили за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников, добавили в Минобороны. В министерстве сообщили, что на курском направлении противник за сутки потерял более 580 военных, уничтожены танк, бронетранспортер, девять бронемашин, два артиллерийских орудия и зенитка. Атаки ВСУ на регионы РФПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: по одному над территорией Воронежской и Калужской областей, три - над Белгородской, по четыре - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. В течение дня министерство сообщало об уничтожении пяти украинских беспилотников над Белгородской и одного - над Курской областями. Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Варшава и Киев держат в секрете совместные оружейные предприятия в ПольшеВаршава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич. "К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также (сотрудничество) происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia. Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать. "Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте", - подчеркнул поверенный. Попытки заткнуть бреши в ВСУВооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан. "Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", - рассказал пленный. В Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева. По ее словам, они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал агентству мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис. "В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но больше всего колумбийцев - их сотни", - рассказал наемник. Он уточнил, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html

https://ria.ru/20250102/razvedchiki-1992308649.html

https://ria.ru/20250102/svo-1992307915.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html

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донбасс, великобритания, украина, нато, су-27, вооруженные силы рф