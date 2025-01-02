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Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 02.01.2025 (обновлено: 17:50 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/minoborony-1992337135.html
Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ
Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:49:00+03:00
2025-01-02T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов. Российские средства ПВО сбили за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников, добавили в Минобороны. В министерстве сообщили, что на курском направлении противник за сутки потерял более 580 военных, уничтожены танк, бронетранспортер, девять бронемашин, два артиллерийских орудия и зенитка. Атаки ВСУ на регионы РФПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: по одному над территорией Воронежской и Калужской областей, три - над Белгородской, по четыре - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. В течение дня министерство сообщало об уничтожении пяти украинских беспилотников над Белгородской и одного - над Курской областями. Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Варшава и Киев держат в секрете совместные оружейные предприятия в ПольшеВаршава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич. "К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также (сотрудничество) происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia. Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать. "Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте", - подчеркнул поверенный. Попытки заткнуть бреши в ВСУВооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан. "Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", - рассказал пленный. В Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева. По ее словам, они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински. ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал агентству мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис. "В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но больше всего колумбийцев - их сотни", - рассказал наемник. Он уточнил, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html
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донбасс, великобритания, украина, нато, су-27, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Великобритания, Украина, НАТО, Су-27, Вооруженные силы РФ
Российская армия за сутки уничтожила до 1200 военных ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1200 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России.
В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов.
Российские средства ПВО сбили за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников, добавили в Минобороны.
В министерстве сообщили, что на курском направлении противник за сутки потерял более 580 военных, уничтожены танк, бронетранспортер, девять бронемашин, два артиллерийских орудия и зенитка.
Украинский пленный: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ контрактниц в Полтавской области
Вчера, 16:09
Атаки ВСУ на регионы РФ
ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников: по одному над территорией Воронежской и Калужской областей, три - над Белгородской, по четыре - над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
В течение дня министерство сообщало об уничтожении пяти украинских беспилотников над Белгородской и одного - над Курской областями.
Украинские войска в четверг выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Уничтожение опорных пунктов ВСУ в районе Работино в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Российские разведчики уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Вчера, 12:39
Варшава и Киев держат в секрете совместные оружейные предприятия в Польше
Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия на территории Польши, но держат их в секрете, сообщил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.
"К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также (сотрудничество) происходит в сфере высоких технологий", - цитирует Лукасевича издание Interia.
Отвечая на вопрос о том, что Германия совместно с Украиной занимается производством вооружения, дипломат заявил, что Польша тоже имеет такие предприятия, но непосредственное соседство с Россией не позволяет это афишировать.
"Некоторые страны заявляют о таком сотрудничестве, как строительство завода военной техники, поскольку географически они расположены далеко от России. И поскольку они не в такой опасности, они могут говорить об этом вслух. Мы очень близко и поэтому не говорим об этом. Таким образом, география очень важна в этом контексте", - подчеркнул поверенный.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Вчера, 12:24
Попытки заткнуть бреши в ВСУ
Вооруженные силы Украины набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.
По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан.
"Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", - рассказал пленный.
В Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.
По ее словам, они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
Вчера, 08:00
ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области, рассказал агентству мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР.
Сотни колумбийцев воюют за ВСУ, рассказал на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис.
"В иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Но больше всего колумбийцев - их сотни", - рассказал наемник.
Он уточнил, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу.
Уничтожение FPV-дронами танков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВеликобританияУкраинаНАТОСу-27Вооруженные силы РФ
 
 
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