https://ria.ru/20250102/liksutov-1991903856.html

Ликсутов: более 18 тысяч рабочих мест появилось по горпрограмме в 2024 году

Ликсутов: более 18 тысяч рабочих мест появилось по горпрограмме в 2024 году - РИА Новости, 02.01.2025

Ликсутов: более 18 тысяч рабочих мест появилось по горпрограмме в 2024 году

Девелоперы в 2024 году ввели в эксплуатацию 14 новых объектов в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), где было создано более РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:00:00+03:00

2025-01-02T11:00:00+03:00

2025-01-02T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Девелоперы в 2024 году ввели в эксплуатацию 14 новых объектов в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), где было создано более 18 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 новых промышленных, деловых, торговых и социальных объектов, на которых создано свыше 18 тысяч новых рабочих мест", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Отмечается, что больше всего рабочих мест в Москве появилось благодаря возведению многофункциональных офисных и торговых зданий.Порядка 12 тысяч жителей столицы могут найти работу в бизнес-парке "Останкино" в Огородном проезде, свыше 600 новых рабочих мест появилось в бизнес-центре "Технопарк Октябрьское Поле" на улице Ротмистрова, еще около 2 тысяч человек смогут работать в торговом центре "Кузьминки-Молл" на Зеленодольской улице, а также более тысячи рабочих мест создано в торгово-офисном центре "Ботаника" на улице Вильгельма Пика.За прошлый год было введено в эксплуатацию три детских сада и три школы в районах Очаково-Матвеевское, Филимонковский и Щербинка, а еще первый, построенный по программе стимулирования создания мест приложения труда, музей в Даниловском районе. На объектах создано около 770 новых рабочих мест. Также в 2024 году ввели в эксплуатацию три новых промышленных объекта."Более 2 тысяч рабочих мест в городе появилось благодаря строительству трех промышленных технопарков – в районе Силино ЗелАО возвели первую очередь технопарка "Алабушево", в районе Внуково ТиНАО – технопарк "Крекшино", в Молжаниновском районе САО – технопарк "Химки-Молжаниновский", где уже начали размещаться предприятия различных отраслей промышленности", – сказал министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы мегаполиса, уточнили в департаменте. Столичное правительство заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2 триллионов рублей.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее Ликсутов сообщал, что свыше 22 тысяч квадратных метров офисных площадей появится в новом 13-этажном здании корпуса в составе бизнес-парка "Останкино". Там будет создано около двух тысяч рабочих мест по программе создания мест приложения труда.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса