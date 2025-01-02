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У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ* - РИА Новости, 02.01.2025
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04:26 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/las-vegas-1992283097.html
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ* - РИА Новости, 02.01.2025
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*
У полиции Лас-Вегаса на данный момент нет доказательств того, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:26:00+03:00
2025-01-02T04:26:00+03:00
в мире
дональд трамп
джо байден
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
лас-вегас
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. У полиции Лас-Вегаса на данный момент нет доказательств того, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической организацией ИГ*, заявил шериф Кевин Макмахилл. Спецслужбы США изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа, заявил ранее действующий глава США Джо Байден. "У нас нет никаких признаков этого здесь, в Лас-Вегасе, как мы видели с флагом ИГ* в Новом Орлеане", - заявил шериф на пресс-конференции. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, дональд трамп, джо байден, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе, лас-вегас
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, Лас-Вегас
У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*

У полиции Лас-Вегаса нет доказательств того, что взрыв Cybertruck связан с ИГ

© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. У полиции Лас-Вегаса на данный момент нет доказательств того, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической организацией ИГ*, заявил шериф Кевин Макмахилл.
Спецслужбы США изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа, заявил ранее действующий глава США Джо Байден.
"У нас нет никаких признаков этого здесь, в Лас-Вегасе, как мы видели с флагом ИГ* в Новом Орлеане", - заявил шериф на пресс-конференции.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня.
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
03:35
 
В миреДональд ТрампДжо БайденВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-ВегасеЛас-Вегас
 
 
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