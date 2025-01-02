https://ria.ru/20250102/las-vegas-1992283097.html

У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*

У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ* - РИА Новости, 02.01.2025

У полиции Лас-Вегаса нет доказательств связи взрыва Cybertruck с ИГ*

У полиции Лас-Вегаса на данный момент нет доказательств того, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:26:00+03:00

2025-01-02T04:26:00+03:00

2025-01-02T04:26:00+03:00

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взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе

лас-вегас

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. У полиции Лас-Вегаса на данный момент нет доказательств того, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической организацией ИГ*, заявил шериф Кевин Макмахилл. Спецслужбы США изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа, заявил ранее действующий глава США Джо Байден. "У нас нет никаких признаков этого здесь, в Лас-Вегасе, как мы видели с флагом ИГ* в Новом Орлеане", - заявил шериф на пресс-конференции. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 03.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он погиб от ответного огня. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика ИГ*, сообщило ФБР РИА Новости.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20250102/bayden-1992281860.html

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