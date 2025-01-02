https://ria.ru/20250102/infrastruktura-1992290095.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 02.01.2025

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что после взрывов в подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:44:00+03:00

2025-01-02T08:44:00+03:00

2025-01-02T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. По его данным, в ночь на четверг в ряде населенных пунктов региона прогремели взрывы. "Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры", - написал Федоров, при этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация