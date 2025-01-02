https://ria.ru/20250102/gladkov-1992330070.html

Гладков провел прием белгородцев и поручил решать острые вопросы

Гладков провел прием белгородцев и поручил решать острые вопросы - РИА Новости, 02.01.2025

Гладков провел прием белгородцев и поручил решать острые вопросы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг провел личный прием жителей, выслушал просьбы и поручил коллегам проработать каждую проблему,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:31:00+03:00

2025-01-02T16:31:00+03:00

2025-01-02T16:31:00+03:00

белгородская область

белгородская область

белгород

прохоровский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг провел личный прием жителей, выслушал просьбы и поручил коллегам проработать каждую проблему, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Белгородской области 2 января с 8 утра принял 20 граждан, обратившихся за помощью по вопросам компенсаций за потерянное жильё, порядка получения единовременных выплат, предоставления медицинской помощи и предоставления земельных участков многодетным семьям", - говорится в сообщении. Как отметил Гладков, в связи с большим объемом работы и он сам, и правительство Белгородской области продолжают работать в выходные и в новогодние праздники. Так, в связи с вопросами по капитальному ремонту были вызваны заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ботвиньев. "По каждому вопросу, который был задан, мы договорились о конкретных действиях. Что-то решили сразу, что-то мы должны дополнительно проработать. Вызывал министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя губернатора, кому-то из министров дал поручение по телефону. Все взяли в работу", - отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона также рассказал о встречах, которые для него лично оказались эмоциональными: женщина, недавно получившая российское гражданство, активно работает с "Народным фронтом", с батальоном самообороны города Белгорода "Ополчение 31". "(Она) попросила помочь нашим бойцам. Замечательная, позитивная, многоделающая, вовлекающая в этот процесс различные слои населения из других регионов. Прям жить хочется, когда видишь энергию в таких людях! И слава Богу, что у нас таких людей очень много", - рассказал Гладков. На приеме обсуждались и другие вопросы. Например, по Прохоровскому району — проблема очистки русел рек, строительства детского лагеря и движение маршрутных автобусов. Губернатор отметил, что регион большой, и вопросов поступает немало, и пообещал в новом году выстроить работу таким образом, чтобы во время рабочих поездок, личных встреч, прямых линий, личного приёма встретиться с как можно большим числом людей. "Всем постараюсь ответить. Точный, честный ответ со своей стороны — обещаю. И даже в тех случаях, когда вопросы в рамках действующего законодательства решить невозможно. Людей обманывать нельзя. Нужно говорить правду. В этом залог нашей успешной работы", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20241224/gladkov-1990997303.html

https://ria.ru/20241209/gladkov-1988114120.html

белгородская область

белгород

прохоровский район

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белгородская область, белгород, прохоровский район, вячеслав гладков