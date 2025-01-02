https://ria.ru/20250102/gaz-1992317720.html

В "Молдовагазе" заявили о готовности помочь Тирасполю с закупками газа

В "Молдовагазе" заявили о готовности помочь Тирасполю с закупками газа - РИА Новости, 02.01.2025

В "Молдовагазе" заявили о готовности помочь Тирасполю с закупками газа

Компании "Молдовагаз" и Energocom готовы помочь "Тираспольтрансгазу" с закупками газа на любой европейской платформе на рыночных условиях, заявил врио главы... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:25:00+03:00

2025-01-02T14:25:00+03:00

2025-01-02T14:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Компании "Молдовагаз" и Energocom готовы помочь "Тираспольтрансгазу" с закупками газа на любой европейской платформе на рыночных условиях, заявил врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. "Молдовагаз", совместно с АО Energocom, готово оказать содействие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он ответил, что соответствующее официальное письмо было направлено в адрес руководства ООО "Тираспольтрансгаз". В документе отмечается, что природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Молдавии на базе агентского договора с ООО "Тираспольтрансгаз". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992301580.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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молдавия, приднестровская молдавская республика, днестр, молдовагаз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, в мире