https://ria.ru/20250102/evakuatsiya-1992287642.html
В Магаданской области эвакуировали рыбака, у которого сломалась машина
В Магаданской области эвакуировали рыбака, у которого сломалась машина - РИА Новости, 02.01.2025
В Магаданской области эвакуировали рыбака, у которого сломалась машина
Пожарные эвакуировали рыбака в Тенькинском округе Магаданской области, его автомобиль сломался при температуре минус 40 градусов, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:26:00+03:00
2025-01-02T07:26:00+03:00
2025-01-02T07:26:00+03:00
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МАГАДАН, 2 янв - РИА Новости. Пожарные эвакуировали рыбака в Тенькинском округе Магаданской области, его автомобиль сломался при температуре минус 40 градусов, сообщает ГУМЧС России по региону. "Выяснилось, что внедорожник, который должен был доставить мужчину домой, сломался. Местность труднодоступная, до ближайшего населенного пункта сто километров. На улице температура воздуха ниже сорока градусов. Мужчина принял решение дожидаться помощи в охотничьем домике", - цитирует ГУМЧС России по региону начальника ПСЧ-4 Тенькинского округа Михаила Ногина. Поясняется, что в службу спасения обратилась родственница рыбака, когда он не вернулся к назначенному времени домой и не вышел на связь.
https://ria.ru/20241227/evakuatsiya-1991763940.html
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происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
В Магаданской области эвакуировали рыбака, у которого сломалась машина
В Магаданской области эвакуировали рыбака, у которого сломалась машина в мороз