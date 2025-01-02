https://ria.ru/20250102/elektroeenrgiya-1992313958.html

Поставщики электроэнергии в Молдавии просят вдвое повысить тариф

Поставщики электроэнергии в Молдавии просят вдвое повысить тариф - РИА Новости, 02.01.2025

Поставщики электроэнергии в Молдавии просят вдвое повысить тариф

Поставщики электроэнергии в Молдавии требуют увеличить тариф для потребителей центра и юга страны на 119%, севера - на 60%, сообщает Национальное агентство по... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:40:00+03:00

2025-01-02T13:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Поставщики электроэнергии в Молдавии требуют увеличить тариф для потребителей центра и юга страны на 119%, севера - на 60%, сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. НАРЭ опубликовало у себя на сайте запросы от поставщиков. Так, компания Premier Energy, которая обслуживает жителей центра и юга Молдавии, просит повысить тариф с 13 до 28 центов за один кВт/ч. Потребители на севере страны, обслуживаемые компанией FEE Nord, в скором времени рискуют платить 25 центов вместо 15 центов за один кВт/ч. Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, новые тарифы должны быть утверждены в течение максимум 5 дней с момента подачи заявки.

https://ria.ru/20250102/moldaviya-1992303765.html

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жкх, молдавия, днестр, румыния, дорин речан, в мире