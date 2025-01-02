https://ria.ru/20250102/efimov-1992182610.html

Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная"

Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная" - РИА Новости, 02.01.2025

Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная"

В Москве завершилась постройка пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калининской линии, сообщил заммэра... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:07:00+03:00

2025-01-02T14:07:00+03:00

2025-01-02T14:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве завершилась постройка пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калининской линии, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса. Он также рассказал об открытии второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ, который вместе с подземным переходом позволит добираться на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Уточняется, что станция "Авиамоторная" Калининской линии расположена на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадочный узел имеет сложную структуру.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии пересадки между двумя станциями "Электрозаводская" БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы