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Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная"
Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная" - РИА Новости, 02.01.2025
Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная"
В Москве завершилась постройка пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калининской линии, сообщил заммэра... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:07:00+03:00
2025-01-02T14:07:00+03:00
2025-01-02T14:07:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве завершилась постройка пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калининской линии, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса. Он также рассказал об открытии второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ, который вместе с подземным переходом позволит добираться на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Уточняется, что станция "Авиамоторная" Калининской линии расположена на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадочный узел имеет сложную структуру.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии пересадки между двумя станциями "Электрозаводская" БКЛ и Арбатско-Покровской линии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями "Авиамоторная"
Ефимов: в Москве завершили переход между двух станций метро "Авиамоторная"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве завершилась постройка пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калининской линии, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он также рассказал об открытии второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ, который вместе с подземным переходом позволит добираться на станцию БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц.
Уточняется, что станция "Авиамоторная" Калининской линии расположена на 40 метров глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадочный узел имеет сложную структуру.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал
об открытии пересадки между двумя станциями "Электрозаводская" БКЛ и Арбатско-Покровской линии.