https://ria.ru/20250102/efimov-1992182258.html

Ефимов: инвесторы выкупили в Москве 1 миллион "квадратов" недвижимости

Ефимов: инвесторы выкупили в Москве 1 миллион "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 02.01.2025

Ефимов: инвесторы выкупили в Москве 1 миллион "квадратов" недвижимости

В Москве предприниматели за десять лет купили у города на торгах почти 11 тысяч помещений и зданий общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:19:00+03:00

2025-01-02T13:19:00+03:00

2025-01-02T14:55:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Москве предприниматели за десять лет купили у города на торгах почти 11 тысяч помещений и зданий общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил заммэра, продажа принадлежащих городу помещений позволяет привлекать инвестиции и вводить объекты в деловой оборот, стимулируя развитие разнообразных секторов экономики."С 2014 года столица реализовала по итогам проведения торгов более 10,9 тысячи помещений и зданий общей площадью 1,04 миллиона квадратных метров, которые покупатели могут использовать для развития бизнеса. В них открывают магазины, центры оказания услуг, пункты выдачи товаров, учреждения дополнительного образования. Все это позволяет улучшать инфраструктуру районов Москвы и создавать рабочие места", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как указывается в сообщении, все этапы реализации городской недвижимости от подачи заявки до подписания документов переведены в цифровой формат, благодаря чему количество проданных объектов выросло в семь раз – с 236 помещений и зданий в 2014 году до более 1,7 тысячи в 2024-м.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы