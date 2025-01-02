https://ria.ru/20250102/efimov-1992181810.html

Ефимов: семь деловых центров построили в Москве на месте бывших промзон

Ефимов: семь деловых центров построили в Москве на месте бывших промзон - РИА Новости, 02.01.2025

Ефимов: семь деловых центров построили в Москве на месте бывших промзон

Инвесторы в 2024 году провели редевелопмент бывших промзон в нескольких районах Москвы и на их месте построили семь деловых объектов, рассказал заммэра по... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:17:00+03:00

2025-01-02T12:17:00+03:00

2025-01-02T12:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Инвесторы в 2024 году провели редевелопмент бывших промзон в нескольких районах Москвы и на их месте построили семь деловых объектов, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов"Семь объектов деловой инфраструктуры общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров возвели девелоперы на территории бывших производственных зон. Новые офисные здания и бизнес-центры построили в Дмитровском, Даниловском, Хорошевском, Бутырском районах, а также в Печатниках, Старом Крюкове и Щукине. Благодаря реализации этих проектов в Москве появится около 4,4 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В Даниловском районе был возведен один из самых больших таких объектов – бизнес-центр на месте бывшей промзоны "ЗИЛ". Площадь объекта – более 51 тысячи квадратных метров. Также на территории промзоны "Огородный Проезд" появился шестой корпус бизнес-парка “Останкино” на 23 тысячи "квадратов". В Дмитровском районе построили офис площадью около 12 тысяч "квадратов".Помимо этого, на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий был построен восьмиэтажный бизнес-центр "Технопарк "Октябрьское поле". Его площадь составляет 11,8 тысячи квадратных метров.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы