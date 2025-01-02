Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 02.01.2025 (обновлено: 16:59 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/dtp-1992332705.html
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 02.01.2025
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП
Уголовное дело возбудят из-за смертельного ДТП в Советском районе Крыма, в котором погибли три человека, включая двух детей, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:58:00+03:00
2025-01-02T16:59:00+03:00
происшествия
авто
россия
советский район
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
chevrolet
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992331300_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_c73762574ee13afd9246672d3c234b99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудят из-за смертельного ДТП в Советском районе Крыма, в котором погибли три человека, включая двух детей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Ранее сообщалось, что при столкновении легковушек три человека, включая двух детей, погибли, еще пятеро пострадали и госпитализированы. Авария произошла вблизи села Шахтино. По данным полиции, причиной ДТП, предварительно, стал водитель Chevrolet, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина". "Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным следователей, в автомобиле Лада Калина находилось шесть человек, трое из которых погибли. Следователи установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку соблюдению водителями правил дорожного движения и требований при перевозке пассажиров.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
россия
советский район
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992331300_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_3c1d95c83a3e000c5380454a0b078124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, советский район, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Авто, Россия, Советский район, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП

СК: в Крыму возбудят дело после ДТП с тремя погибшими, включая двух детей

© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму
На месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопск в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудят из-за смертельного ДТП в Советском районе Крыма, в котором погибли три человека, включая двух детей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что при столкновении легковушек три человека, включая двух детей, погибли, еще пятеро пострадали и госпитализированы. Авария произошла вблизи села Шахтино. По данным полиции, причиной ДТП, предварительно, стал водитель Chevrolet, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина".
"Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным следователей, в автомобиле Лада Калина находилось шесть человек, трое из которых погибли. Следователи установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку соблюдению водителями правил дорожного движения и требований при перевозке пассажиров.
ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП
30 декабря 2024, 15:15
 
ПроисшествияАвтоРоссияСоветский районРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)ChevroletКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала