https://ria.ru/20250102/dtp-1992332705.html
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 02.01.2025
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП
Уголовное дело возбудят из-за смертельного ДТП в Советском районе Крыма, в котором погибли три человека, включая двух детей, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:58:00+03:00
2025-01-02T16:58:00+03:00
2025-01-02T16:59:00+03:00
происшествия
авто
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chevrolet
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудят из-за смертельного ДТП в Советском районе Крыма, в котором погибли три человека, включая двух детей, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Ранее сообщалось, что при столкновении легковушек три человека, включая двух детей, погибли, еще пятеро пострадали и госпитализированы. Авария произошла вблизи села Шахтино. По данным полиции, причиной ДТП, предварительно, стал водитель Chevrolet, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Лада Калина". "Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным следователей, в автомобиле Лада Калина находилось шесть человек, трое из которых погибли. Следователи установят обстоятельства ДТП, а также дадут оценку соблюдению водителями правил дорожного движения и требований при перевозке пассажиров.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
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происшествия, авто, россия, советский район, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Авто, Россия, Советский район, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму возбудят дело после смертельного ДТП
СК: в Крыму возбудят дело после ДТП с тремя погибшими, включая двух детей