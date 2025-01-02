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Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами - РИА Новости, 02.01.2025
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05:03 02.01.2025 (обновлено: 08:34 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html
Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами
Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами - РИА Новости, 02.01.2025
Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами
Российские десантники в курском приграничье уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:03:00+03:00
2025-01-02T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
краснодарский край
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
россия
нато
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские десантники в курском приграничье уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну, сообщило Минобороны РФ. "В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ, один из которых был производства стран НАТО, а два - советского производства", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняют в министерстве, один из танков был обнаружен на дороге, второй - в поле, а третий был спрятан в лесопосадке.
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курская область
краснодарский край
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Уничтожение FPV-дронами танков ВСУ в курском приграничье
Минобороны показало, как российские десантники с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну уничтожили три танка ВСУ в курском приграничье.
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курская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Россия, НАТО, Безопасность
Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами

Российские десантники уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские десантники в курском приграничье уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну, сообщило Минобороны РФ.
"В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ, один из которых был производства стран НАТО, а два - советского производства", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняют в министерстве, один из танков был обнаружен на дороге, второй - в поле, а третий был спрятан в лесопосадке.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииРоссияНАТОБезопасность
 
 
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