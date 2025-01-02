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Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами

Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами - РИА Новости, 02.01.2025

Бойцы ВС России уничтожили три танка ВСУ в Курской области дронами

Российские десантники в курском приграничье уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025

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2025-01-02T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские десантники в курском приграничье уничтожили три танка ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну, сообщило Минобороны РФ. "В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ, один из которых был производства стран НАТО, а два - советского производства", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняют в министерстве, один из танков был обнаружен на дороге, второй - в поле, а третий был спрятан в лесопосадке.

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Уничтожение FPV-дронами танков ВСУ в курском приграничье Минобороны показало, как российские десантники с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну уничтожили три танка ВСУ в курском приграничье. 2025-01-02T05:03 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия, нато, безопасность