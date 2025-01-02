https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992301914.html
Число погибших при стрельбе в Черногории возросло до 12
Число погибших при стрельбе в Черногории возросло до 12 - РИА Новости, 02.01.2025
Число погибших при стрельбе в Черногории возросло до 12
Число погибших в результате стрельбы в Черногории возросло до 12, из них двое детей, заявила прокурор Андрияна Настич в эфире Радио и телевидения Черногории... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:19:00+03:00
2025-01-02T11:19:00+03:00
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Черногории возросло до 12, из них двое детей, заявила прокурор Андрияна Настич в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG). Ранее сообщалось о десяти погибших. "Убиты 12 человек, из них двое детей", - заявила прокурор. Она уточнила, что убийства произошли в пяти разных местах. Четверо раненых прооперированы в Клиническом центре Черногории. Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе Ацо Мартинович покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Премьер Черногории Милойко Спайич подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства в среду, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.
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в мире, черногория
Число погибших при стрельбе в Черногории возросло до 12
Прокурор Настич: число погибших при стрельбе в Черногории возросло до 12
БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости.
Число погибших в результате стрельбы в Черногории возросло до 12, из них двое детей, заявила прокурор Андрияна Настич в эфире
Радио и телевидения Черногории (RTCG).
Ранее сообщалось о десяти погибших.
"Убиты 12 человек, из них двое детей", - заявила прокурор.
Она уточнила, что убийства произошли в пяти разных местах. Четверо раненых прооперированы в Клиническом центре Черногории
.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе Ацо Мартинович покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Премьер Черногории Милойко Спайич подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства в среду, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.