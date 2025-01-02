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Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой - РИА Новости, 02.01.2025
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02:28 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992280613.html
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой - РИА Новости, 02.01.2025
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:28:00+03:00
2025-01-02T02:28:00+03:00
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович. "Операция полиции по розыску Мартиновича успешно завершена. Мартинович попытался совершить самоубийство, но не умер на месте. Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории в Подгорице", - приводит Радио и телевидение Черногории заявление главы МВД. Он предположил, что число жертв может вырасти до 12. Премьер Черногории Милойко Спайич также подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек, затем скрылся. Глава МВД сообщил, что нападавший застрелил 10 человек, включая двух детей. Правительство Черногории в среду вечером провозгласило трехдневный траур в предстоящие дни в связи с трагедией. Из четверых раненых двое прооперированы, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории. По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину. Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка включены в поиски нападавшего. Отмечается, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
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в мире, черногория
В мире, Черногория
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой

Глава МВД Шаранович: убийца десяти человек в Черногории покончил с собой

© AP Photo / Risto BozovicПолицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория
Полицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Risto Bozovic
Полицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович.
"Операция полиции по розыску Мартиновича успешно завершена. Мартинович попытался совершить самоубийство, но не умер на месте. Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории в Подгорице", - приводит Радио и телевидение Черногории заявление главы МВД.
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Он предположил, что число жертв может вырасти до 12.
Премьер Черногории Милойко Спайич также подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек, затем скрылся. Глава МВД сообщил, что нападавший застрелил 10 человек, включая двух детей.
Правительство Черногории в среду вечером провозгласило трехдневный траур в предстоящие дни в связи с трагедией.
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Из четверых раненых двое прооперированы, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории.
По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка включены в поиски нападавшего. Отмечается, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
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