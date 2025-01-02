https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992280613.html
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой - РИА Новости, 02.01.2025
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:28:00+03:00
2025-01-02T02:28:00+03:00
2025-01-02T02:28:00+03:00
в мире
черногория
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855731725_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_1208fda67c1312a94f5c085eee73b3b2.jpg
БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович. "Операция полиции по розыску Мартиновича успешно завершена. Мартинович попытался совершить самоубийство, но не умер на месте. Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории в Подгорице", - приводит Радио и телевидение Черногории заявление главы МВД. Он предположил, что число жертв может вырасти до 12. Премьер Черногории Милойко Спайич также подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек, затем скрылся. Глава МВД сообщил, что нападавший застрелил 10 человек, включая двух детей. Правительство Черногории в среду вечером провозгласило трехдневный траур в предстоящие дни в связи с трагедией. Из четверых раненых двое прооперированы, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории. По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину. Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка включены в поиски нападавшего. Отмечается, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
https://ria.ru/20250101/chernogoriya-1992270196.html
https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992278813.html
https://ria.ru/20250101/soldat-1992264585.html
черногория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855731725_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_93e3b0993df74c321e025602ee30d989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
Глава МВД Шаранович: убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ацо Мартинович, убивший в среду в Черногории 10 человек и ранивший ещё четверых, покончил с собой, заявил глава МВД Данило Шаранович.
"Операция полиции по розыску Мартиновича успешно завершена. Мартинович попытался совершить самоубийство, но не умер на месте. Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории
в Подгорице", - приводит Радио и телевидение Черногории заявление главы МВД.
Он предположил, что число жертв может вырасти до 12.
Премьер Черногории Милойко Спайич также подтвердил в соцсети Х смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек, затем скрылся. Глава МВД сообщил, что нападавший застрелил 10 человек, включая двух детей.
Правительство Черногории в среду вечером провозгласило трехдневный траур в предстоящие дни в связи с трагедией.
Из четверых раненых двое прооперированы, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории.
По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка включены в поиски нападавшего. Отмечается, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".