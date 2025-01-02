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Премьер Черногории допустил рассмотрение запрета на владение оружием

Премьер Черногории допустил рассмотрение запрета на владение оружием - РИА Новости, 02.01.2025

Премьер Черногории допустил рассмотрение запрета на владение оружием

Премьер Черногории Милойко Спайич допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства в среду, он также выступил... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:15:00+03:00

2025-01-02T01:15:00+03:00

2025-01-02T01:15:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 янв - РИА Новости. Премьер Черногории Милойко Спайич допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства в среду, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием. Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек и вооруженный скрылся из объекта. По данным МВД, погибших как минимум четверо, "включая некоторых его родственников". Глава МВД Данило Шаранович прибыл в Цетине, где сообщил, что нападавший застрелил 10 человек, среди них двое детей. "Завтра у нас, наверное, будет Совет национальной безопасности, где мы рассмотрим все возможности, даже полный запрет на оружие, и это можно рассматривать. Это трагедия, после которой мы должны спросить себя – кто может иметь оружие в Черногории. Спортивное и охотничье, это мы понимаем, но критерии должны быть ужесточены, должны быть ужесточено и наказание для тех, кто нелегально хранит и носит оружие", - заявил премьер журналистам, трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG). Правительство Черногории в среду вечером провозгласило трехдневный траур в предстоящие дни в связи с трагедией. Из четверых раненых двое прооперированы, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории. По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил несколько человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину. Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка включены в поиски нападавшего. Отмечается, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".

https://ria.ru/20250101/soldat-1992264585.html

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