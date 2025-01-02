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В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке - РИА Новости, 02.01.2025
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15:02 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/chelyabinsk-1992319701.html
В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке
В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке - РИА Новости, 02.01.2025
В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке
Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажира по дорогам Челябинска, оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:02:00+03:00
2025-01-02T15:02:00+03:00
происшествия
авто
челябинск
россия
дед мороз
гибдд мвд рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажира по дорогам Челябинска, оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила в четверг пресс-служба городской Госавтоинспекции. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, ранее было размещено видео, где по улице в центре города промчался автомобиль розового цвета с привязанной елкой. На ней находился человек в костюме Деда Мороза. Как сообщала пресс-служба городской Госавтоинспекции, личность водителя была установлена, мужчина 1995 года рождения был приглашен в ГАИ для выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия мер административного реагирования. "Сотрудники Госавтоинспекции установили участников неправомерного заезда. Молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 12.23 части 2 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля…) - влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Также пассажир привлечен к ответственности по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств), наказание по статье влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, уточняется в сообщении. По данным ГАИ, ранее водитель автомобиля Audi трижды привлекался к административной ответственности.
https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html
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происшествия, авто, челябинск, россия, дед мороз, гибдд мвд рф, audi a8
Происшествия, Авто, Челябинск, Россия, Дед Мороз, ГИБДД МВД РФ, Audi A8
В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке

В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на привязанной елке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Водителя, который прокатил на привязанной к автомобилю елке пассажира по дорогам Челябинска, оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила в четверг пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, ранее было размещено видео, где по улице в центре города промчался автомобиль розового цвета с привязанной елкой. На ней находился человек в костюме Деда Мороза. Как сообщала пресс-служба городской Госавтоинспекции, личность водителя была установлена, мужчина 1995 года рождения был приглашен в ГАИ для выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия мер административного реагирования.
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"Сотрудники Госавтоинспекции установили участников неправомерного заезда. Молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 12.23 части 2 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля…) - влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Также пассажир привлечен к ответственности по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств), наказание по статье влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, уточняется в сообщении.
По данным ГАИ, ранее водитель автомобиля Audi трижды привлекался к административной ответственности.
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