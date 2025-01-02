https://ria.ru/20250102/bogomaz-1992286011.html

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО минобороны РФ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:34:00+03:00

2025-01-02T06:34:00+03:00

2025-01-02T06:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО минобороны РФ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250102/bespilotnik-1992282295.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)