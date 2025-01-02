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Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО минобороны РФ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:34:00+03:00
2025-01-02T06:34:00+03:00
2025-01-02T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО минобороны РФ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА ВСУ над Брянской областью