https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html

Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС

Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС - РИА Новости, 02.01.2025

Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС

Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:54:00+03:00

2025-01-02T06:54:00+03:00

2025-01-02T06:54:00+03:00

происшествия

благовещенск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992286444_0:169:566:487_1920x0_80_0_0_2225a891fae0a1cd122926112b3734ea.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Водитель автомобиля Toyota Crown совершил ДТП. Пытался с места автоаварии скрыться, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы, в том числе, по 19.3 - это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщил собеседник агентству. В местных соцсетях распространяется видео погони экипажа ДПС за автомобилем Toyota Crown, на кадрах видно, как водитель совершает опасные маневры и сталкивается с другой машиной, припаркованной на обочине. Сотрудники ДПС пытаются остановить водителя, однако ему удаётся вырваться.

https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск