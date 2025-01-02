Рейтинг@Mail.ru
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС - РИА Новости, 02.01.2025
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:54:00+03:00
2025-01-02T06:54:00+03:00
происшествия
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992286444_0:169:566:487_1920x0_80_0_0_2225a891fae0a1cd122926112b3734ea.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Водитель автомобиля Toyota Crown совершил ДТП. Пытался с места автоаварии скрыться, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы, в том числе, по 19.3 - это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщил собеседник агентству. В местных соцсетях распространяется видео погони экипажа ДПС за автомобилем Toyota Crown, на кадрах видно, как водитель совершает опасные маневры и сталкивается с другой машиной, припаркованной на обочине. Сотрудники ДПС пытаются остановить водителя, однако ему удаётся вырваться.
https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992286444_0:116:566:540_1920x0_80_0_0_6135c4a755eb7229d6b62ff2aafb5876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС

Пьяный водитель Toyota Crown устроил гонки с патрулем ДПС в Благовещенске

© Кадр видео из соцсетейДПС пытается поймать пьяного водителя в Благовещенске. Кадр из видео.
ДПС пытается поймать пьяного водителя в Благовещенске. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
ДПС пытается поймать пьяного водителя в Благовещенске. Кадр из видео.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Водитель автомобиля Toyota Crown совершил ДТП. Пытался с места автоаварии скрыться, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы, в том числе, по 19.3 - это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщил собеседник агентству.
В местных соцсетях распространяется видео погони экипажа ДПС за автомобилем Toyota Crown, на кадрах видно, как водитель совершает опасные маневры и сталкивается с другой машиной, припаркованной на обочине. Сотрудники ДПС пытаются остановить водителя, однако ему удаётся вырваться.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Жителя Благовещенска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
23 декабря 2024, 05:56
 
ПроисшествияБлаговещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала