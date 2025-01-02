https://ria.ru/20250102/blagoveschensk-1992286578.html
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС - РИА Новости, 02.01.2025
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:54:00+03:00
2025-01-02T06:54:00+03:00
2025-01-02T06:54:00+03:00
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Пьяный водитель после ДТП устроил гонку от патруля ДПС в Благовещенске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Водитель автомобиля Toyota Crown совершил ДТП. Пытался с места автоаварии скрыться, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы, в том числе, по 19.3 - это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщил собеседник агентству. В местных соцсетях распространяется видео погони экипажа ДПС за автомобилем Toyota Crown, на кадрах видно, как водитель совершает опасные маневры и сталкивается с другой машиной, припаркованной на обочине. Сотрудники ДПС пытаются остановить водителя, однако ему удаётся вырваться.
https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html
благовещенск
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
Пьяный водитель в Благовещенске устроил гонки с патрулем ДПС
Пьяный водитель Toyota Crown устроил гонки с патрулем ДПС в Благовещенске