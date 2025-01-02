https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992319391.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.01.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства ПВО с 11.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T14:57:00+03:00
2025-01-02T14:57:00+03:00
2025-01-02T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении четырех вражеских беспилотников над Белгородской областью."Второго января с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
ПВО за 3 часа сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями