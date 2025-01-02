https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992319391.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.01.2025

ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО с 11.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:57:00+03:00

2025-01-02T14:57:00+03:00

2025-01-02T15:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении четырех вражеских беспилотников над Белгородской областью."Второго января с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

курская область, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф