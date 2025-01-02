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Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра - РИА Новости, 02.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 02.01.2025 (обновлено: 08:03 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/arkhipova-1991105692.html
Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра
Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра - РИА Новости, 02.01.2025
Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра
Ее жизнь — истинное торжество искусства: она долгое время была символом русской оперы. И сегодня исполнение этой певицей ведущих мировых партий остается... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:00:00+03:00
2025-01-02T08:03:00+03:00
культура
ирина архипова
большой театр
московская консерватория имени п. и. чайковского
звезды
знаменитости
юбилей
столетие
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ее жизнь — истинное торжество искусства: она долгое время была символом русской оперы. И сегодня исполнение этой певицей ведущих мировых партий остается своеобразным творческим эталоном, вдохновляя новые поколения артистов и покоряя сердца слушателей. Вспоминаем несколько ярких фактов из биографии Ирины Архиповой, которой сегодня исполнилось бы 100 лет.1. Могла бы выбрать другой путьВ детстве она хотела быть пианисткой и даже училась в Школе имени Гнесиных, причем демонстрировала большие способности, хотя при этом любимым предметом все равно оставалось пение. После окончания вообще выбрала другую, не связанную с музыкой дорогу — поступила в архитектурный институт. Но не могла оставить свое увлечение и записалась в вокальный кружок. Это, собственно, и определило ее судьбу. Правда, институт Ирина не бросила, но, получив диплом, отправилась продолжать учебу — на этот раз в Московской консерватории.Уже через три года после окончания МГК имени Чайковского ее приглашают в труппу Большого театра — подтверждение невероятного таланта и фантастического творческого успеха.2. Величайшая КарменИменно на сцене Большого театра Архипова исполняет свои главные партии, ведущей из которых стала, конечно же, Кармен.Архиповская Кармен — филигранная творческая работа. Хорошо, что остались записи этого исполнения, в том числе снятые на кинопленку. В образе роковой цыганки артистка была неподражаема: тут и невероятное человеческое обаяние, и яркая хитринка, и страсть, и фантастическая артистическая мощь. Она не просто пела свою партию, а драматически выстраивала роль, играла на сцене по всем театральным законам, полностью перевоплощаясь в героиню.3. Мудрый педагогС середины 70-х Ирина Архипова активно преподает в Московской консерватории. При этом не оставляет творческой работы и по-прежнему поет в театре и выступает с концертами. Педагогический талант обеспечивает ей приглашение в жюри ведущих мировых фестивалей. Она председатель конкурса имени Чайковского в разделе "Сольное пение", а также входит в состав жюри итальянских, греческих, французских, испанских, бельгийских вокальных фестивалей.Ее творческие и педагогические способности известны во многих странах: Архипова не просто принимает решение, но и стремится что-то подсказать, посоветовать конкурсантам, передать им частицу собственного мастерства.Ну и вершиной этого труда стал ее собственный фестиваль под названием "Ирина Архипова представляет…". Она была и создательницей программы, и главным цензором, да и просто лицом этого яркого творческого события.4. Звезда звукозаписиАрхипова много и часто записывается. Выходят не только аудиоверсии опер с участием певицы, но и ее собственные многочисленные вокальные программы. Один из самых знаменитых альбомов — "Семь романсов" Рахманинова и цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". Эта пластинка получила одну из высших музыкальных наград — парижский "Золотой Орфей". Ну а в поздние годы Ирина Константиновна активно работает в жанре концертного романса. Она создает несколько уникальных камерных программ, фактически популяризирующих этот жанр русской классики.5. Многочисленные наградыИрина Архипова прожила 85 лет и буквально до последних дней сохраняла творческую активность. За долгую сценическую жизнь удостоена множества призов и наград. Некоторые из них наиболее ярко демонстрируют значение ее таланта в контексте всего мирового искусства.Ее занесли в Книгу рекордов как самую титулованную российскую певицу. Среди наград — Ленинская и Государственная премии, три ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством". А еще знак ордена Александра Невского "За труды и Отечество".Титула "Человек столетия" Ирину Константиновну удостоили в Кембридже. А титул "Богиня искусства" она получила одновременно со Всемирным призом искусств "Бриллиантовая лира".И представляется, что именно эти звания и награды характеризуют ее наиболее точно. Она действительно певица столетия — человек, всецело преданный искусству, и истинная богиня оперной сцены. Именно такой навсегда осталась в памяти непревзойденная Ирина Архипова.
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ирина архипова, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского, звезды, знаменитости, юбилей, столетие, новости культуры, опера, певица, культура-важное
Культура, Ирина Архипова, Большой театр, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, звезды, Знаменитости, юбилей, столетие, Новости культуры, Опера, певица, Культура-Важное

Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Ирина Архипова в гримерной
Народная артистка СССР Ирина Архипова в гримерной - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Ирина Архипова в гримерной
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ее жизнь — истинное торжество искусства: она долгое время была символом русской оперы. И сегодня исполнение этой певицей ведущих мировых партий остается своеобразным творческим эталоном, вдохновляя новые поколения артистов и покоряя сердца слушателей. Вспоминаем несколько ярких фактов из биографии Ирины Архиповой, которой сегодня исполнилось бы 100 лет.

1. Могла бы выбрать другой путь

В детстве она хотела быть пианисткой и даже училась в Школе имени Гнесиных, причем демонстрировала большие способности, хотя при этом любимым предметом все равно оставалось пение. После окончания вообще выбрала другую, не связанную с музыкой дорогу — поступила в архитектурный институт. Но не могла оставить свое увлечение и записалась в вокальный кружок. Это, собственно, и определило ее судьбу. Правда, институт Ирина не бросила, но, получив диплом, отправилась продолжать учебу — на этот раз в Московской консерватории.
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкМарио Дель Монако в роли Хозе и Ирина Архипова в роли Кармен в опере Ж. Бизе "Кармен" в постановке ГАБТ СССР
Марио Дель Монако в роли Хозе и Ирина Архипова в роли Кармен в опере Ж.Бизе Кармен в постановке ГАБТ СССР - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Борис Рябинин
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Марио Дель Монако в роли Хозе и Ирина Архипова в роли Кармен в опере Ж. Бизе "Кармен" в постановке ГАБТ СССР
Уже через три года после окончания МГК имени Чайковского ее приглашают в труппу Большого театра — подтверждение невероятного таланта и фантастического творческого успеха.

2. Величайшая Кармен

Именно на сцене Большого театра Архипова исполняет свои главные партии, ведущей из которых стала, конечно же, Кармен.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкАртистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Кармен в одноименной опере Бизе
Артистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Кармен в одноименной опере Бизе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Артистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Кармен в одноименной опере Бизе
Архиповская Кармен — филигранная творческая работа. Хорошо, что остались записи этого исполнения, в том числе снятые на кинопленку. В образе роковой цыганки артистка была неподражаема: тут и невероятное человеческое обаяние, и яркая хитринка, и страсть, и фантастическая артистическая мощь. Она не просто пела свою партию, а драматически выстраивала роль, играла на сцене по всем театральным законам, полностью перевоплощаясь в героиню.

3. Мудрый педагог

С середины 70-х Ирина Архипова активно преподает в Московской консерватории. При этом не оставляет творческой работы и по-прежнему поет в театре и выступает с концертами. Педагогический талант обеспечивает ей приглашение в жюри ведущих мировых фестивалей. Она председатель конкурса имени Чайковского в разделе "Сольное пение", а также входит в состав жюри итальянских, греческих, французских, испанских, бельгийских вокальных фестивалей.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Марины Мнишек (опера Мусоргского "Борис Годунов", Государственный академический Большой театр Союза ССР)

Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Марины Мнишек (опера Мусоргского Борис Годунов)

Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Марины Мнишек (опера Мусоргского "Борис Годунов", Государственный академический Большой театр Союза ССР)

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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1 из 4
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Солистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова (Марина Мнишек) и главный дирижер Большого театра Юрий Симонов в антракте оперы "Борис Годунов"

Солистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова (Марина Мнишек) и Главный дирижер Большого театра Юрий Симонов в антракте оперы Борис Годунов

Солистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова (Марина Мнишек) и главный дирижер Большого театра Юрий Симонов в антракте оперы "Борис Годунов"

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 4
© РИА Новости / Простяков | Перейти в медиабанк

Председатель жюри VIII Международного конкурса вокалистов имени Чайковского народная артистка Ирина Архипова (слева) выступает на открытии конкурса

Председатель жюри VIII Международного конкурса вокалистов имени Чайковского народная артистка Ирина Архипова выступает на открытии конкурса

Председатель жюри VIII Международного конкурса вокалистов имени Чайковского народная артистка Ирина Архипова (слева) выступает на открытии конкурса

© РИА Новости / Простяков
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3 из 4
© РИА Новости / Александр Невежин | Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР, солистка оперы Ирина Архипова в роли Марины Мнишек в опере М. Мусоргского "Борис Годунов". Государственный Большой театр Союза ССР

Народная артистка СССР, солистка оперы Ирина Архипова в роли Марины Мнишек в опере М.Мусоргского Борис Годунов

Народная артистка СССР, солистка оперы Ирина Архипова в роли Марины Мнишек в опере М. Мусоргского "Борис Годунов". Государственный Большой театр Союза ССР

© РИА Новости / Александр Невежин
Перейти в медиабанк
4 из 4

Ирина Архипова в гримерной перед выходом на сцену в роли Марины Мнишек (опера Мусоргского "Борис Годунов", Государственный академический Большой театр Союза ССР)

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Солистка Государственного академического Большого театра СССР Ирина Архипова (Марина Мнишек) и главный дирижер Большого театра Юрий Симонов в антракте оперы "Борис Годунов"

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Председатель жюри VIII Международного конкурса вокалистов имени Чайковского народная артистка Ирина Архипова (слева) выступает на открытии конкурса

© РИА Новости / Простяков
Перейти в медиабанк
3 из 4

Народная артистка СССР, солистка оперы Ирина Архипова в роли Марины Мнишек в опере М. Мусоргского "Борис Годунов". Государственный Большой театр Союза ССР

© РИА Новости / Александр Невежин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Ее творческие и педагогические способности известны во многих странах: Архипова не просто принимает решение, но и стремится что-то подсказать, посоветовать конкурсантам, передать им частицу собственного мастерства.
Ну и вершиной этого труда стал ее собственный фестиваль под названием "Ирина Архипова представляет…". Она была и создательницей программы, и главным цензором, да и просто лицом этого яркого творческого события.

4. Звезда звукозаписи

Архипова много и часто записывается. Выходят не только аудиоверсии опер с участием певицы, но и ее собственные многочисленные вокальные программы. Один из самых знаменитых альбомов — "Семь романсов" Рахманинова и цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". Эта пластинка получила одну из высших музыкальных наград — парижский "Золотой Орфей".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, оперная певица (меццо-сопрано) Ирина Константиновна Архипова
Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, оперная певица (меццо-сопрано) Ирина Константиновна Архипова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, оперная певица (меццо-сопрано) Ирина Константиновна Архипова
Ну а в поздние годы Ирина Константиновна активно работает в жанре концертного романса. Она создает несколько уникальных камерных программ, фактически популяризирующих этот жанр русской классики.

5. Многочисленные награды

Ирина Архипова прожила 85 лет и буквально до последних дней сохраняла творческую активность. За долгую сценическую жизнь удостоена множества призов и наград. Некоторые из них наиболее ярко демонстрируют значение ее таланта в контексте всего мирового искусства.
Ее занесли в Книгу рекордов как самую титулованную российскую певицу. Среди наград — Ленинская и Государственная премии, три ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством". А еще знак ордена Александра Невского "За труды и Отечество".
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкИрина Архипова, народная артистка СССР, оперная певица
Ирина Архипова, народная артистка СССР, оперная певица - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Ирина Архипова, народная артистка СССР, оперная певица
Титула "Человек столетия" Ирину Константиновну удостоили в Кембридже. А титул "Богиня искусства" она получила одновременно со Всемирным призом искусств "Бриллиантовая лира".
И представляется, что именно эти звания и награды характеризуют ее наиболее точно. Она действительно певица столетия — человек, всецело преданный искусству, и истинная богиня оперной сцены. Именно такой навсегда осталась в памяти непревзойденная Ирина Архипова.
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КультураИрина АрхиповаБольшой театрМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогозвездыЗнаменитостиюбилейстолетиеНовости культурыОперапевицаКультура-Важное
 
 
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