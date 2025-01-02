https://ria.ru/20250102/arkhipova-1991105692.html

Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра

Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра - РИА Новости, 02.01.2025

Королева сцены: яркая судьба легенды Большого театра

Ее жизнь — истинное торжество искусства: она долгое время была символом русской оперы. И сегодня исполнение этой певицей ведущих мировых партий остается... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:00:00+03:00

2025-01-02T08:03:00+03:00

культура

ирина архипова

большой театр

московская консерватория имени п. и. чайковского

звезды

знаменитости

юбилей

столетие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20865/19/208651939_0:354:1879:1411_1920x0_80_0_0_3c144f37cf0fdcc375c7a1fb48b633eb.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ее жизнь — истинное торжество искусства: она долгое время была символом русской оперы. И сегодня исполнение этой певицей ведущих мировых партий остается своеобразным творческим эталоном, вдохновляя новые поколения артистов и покоряя сердца слушателей. Вспоминаем несколько ярких фактов из биографии Ирины Архиповой, которой сегодня исполнилось бы 100 лет.1. Могла бы выбрать другой путьВ детстве она хотела быть пианисткой и даже училась в Школе имени Гнесиных, причем демонстрировала большие способности, хотя при этом любимым предметом все равно оставалось пение. После окончания вообще выбрала другую, не связанную с музыкой дорогу — поступила в архитектурный институт. Но не могла оставить свое увлечение и записалась в вокальный кружок. Это, собственно, и определило ее судьбу. Правда, институт Ирина не бросила, но, получив диплом, отправилась продолжать учебу — на этот раз в Московской консерватории.Уже через три года после окончания МГК имени Чайковского ее приглашают в труппу Большого театра — подтверждение невероятного таланта и фантастического творческого успеха.2. Величайшая КарменИменно на сцене Большого театра Архипова исполняет свои главные партии, ведущей из которых стала, конечно же, Кармен.Архиповская Кармен — филигранная творческая работа. Хорошо, что остались записи этого исполнения, в том числе снятые на кинопленку. В образе роковой цыганки артистка была неподражаема: тут и невероятное человеческое обаяние, и яркая хитринка, и страсть, и фантастическая артистическая мощь. Она не просто пела свою партию, а драматически выстраивала роль, играла на сцене по всем театральным законам, полностью перевоплощаясь в героиню.3. Мудрый педагогС середины 70-х Ирина Архипова активно преподает в Московской консерватории. При этом не оставляет творческой работы и по-прежнему поет в театре и выступает с концертами. Педагогический талант обеспечивает ей приглашение в жюри ведущих мировых фестивалей. Она председатель конкурса имени Чайковского в разделе "Сольное пение", а также входит в состав жюри итальянских, греческих, французских, испанских, бельгийских вокальных фестивалей.Ее творческие и педагогические способности известны во многих странах: Архипова не просто принимает решение, но и стремится что-то подсказать, посоветовать конкурсантам, передать им частицу собственного мастерства.Ну и вершиной этого труда стал ее собственный фестиваль под названием "Ирина Архипова представляет…". Она была и создательницей программы, и главным цензором, да и просто лицом этого яркого творческого события.4. Звезда звукозаписиАрхипова много и часто записывается. Выходят не только аудиоверсии опер с участием певицы, но и ее собственные многочисленные вокальные программы. Один из самых знаменитых альбомов — "Семь романсов" Рахманинова и цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". Эта пластинка получила одну из высших музыкальных наград — парижский "Золотой Орфей". Ну а в поздние годы Ирина Константиновна активно работает в жанре концертного романса. Она создает несколько уникальных камерных программ, фактически популяризирующих этот жанр русской классики.5. Многочисленные наградыИрина Архипова прожила 85 лет и буквально до последних дней сохраняла творческую активность. За долгую сценическую жизнь удостоена множества призов и наград. Некоторые из них наиболее ярко демонстрируют значение ее таланта в контексте всего мирового искусства.Ее занесли в Книгу рекордов как самую титулованную российскую певицу. Среди наград — Ленинская и Государственная премии, три ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством". А еще знак ордена Александра Невского "За труды и Отечество".Титула "Человек столетия" Ирину Константиновну удостоили в Кембридже. А титул "Богиня искусства" она получила одновременно со Всемирным призом искусств "Бриллиантовая лира".И представляется, что именно эти звания и награды характеризуют ее наиболее точно. Она действительно певица столетия — человек, всецело преданный искусству, и истинная богиня оперной сцены. Именно такой навсегда осталась в памяти непревзойденная Ирина Архипова.

https://ria.ru/20241226/boyarskiy-1991020861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

ирина архипова, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского, звезды, знаменитости, юбилей, столетие, новости культуры, опера, певица, культура-важное