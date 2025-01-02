Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 02.01.2025 (обновлено: 00:31 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/aeroport-1992277132.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:25:00+03:00
2025-01-02T00:31:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155060/60/1550606012_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_e0624a06c96142b126375f2560cdcaa6.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) 2 января с 00:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250101/aeroport-1992269489.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155060/60/1550606012_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_dbbda12c92035ed122350d9994bebc0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В казанском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "ЮВТ Аэро" и S7 Airlines в международном аэропорту Казани
Самолеты авиакомпаний ЮВТ Аэро и S7 Airlines в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпаний "ЮВТ Аэро" и S7 Airlines в международном аэропорту Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) 2 января с 00:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 21:36
 
КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала