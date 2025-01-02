https://ria.ru/20250102/aeroport-1992277132.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2025

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T00:25:00+03:00

2025-01-02T00:25:00+03:00

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казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) 2 января с 00:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250101/aeroport-1992269489.html

казань

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2025

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации