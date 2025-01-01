https://ria.ru/20250101/zaharova-1992211314.html
Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина
Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина - РИА Новости, 01.01.2025
Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина
Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:05:00+03:00
2025-01-01T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не позволяли в любом месте оперативно узнавать новости, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 31 декабря 1999 года первый президент России добровольно прекратил исполнение полномочий и передал их председателю правительства Владимиру Путину. Об этом решении Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня. В эфире радио Sputnik Захарова вспомнила, как после выхода этого обращения в Москве дозвонилась по телефону до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и рассказала о решении Ельцина. "Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: "У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?" ... Я говорю: "Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно", - сказала Захарова. Она добавила, что, как ей рассказал отец, он тут же позвонил бывшему тогда послом РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил рассказанному. После окончания рабочего дня 31 декабря Захарова отправилась домой и столкнулась со схожей ситуацией. "Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты. Люди говорят: "Да вы что такое говорите?" - вспомнила официальный представитель МИД РФ. Как напомнила Захарова, тогда нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.
https://ria.ru/20241020/politika-1979033205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, мария захарова, борис ельцин, владимир путин, политика
Россия, Китай, Москва, Мария Захарова, Борис Ельцин, Владимир Путин, Политика
Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина
Захарова: многие россияне 31 декабря 1999 года не поверили, что Ельцин ушел
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не позволяли в любом месте оперативно узнавать новости, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
31 декабря 1999 года первый президент России
добровольно прекратил исполнение полномочий и передал их председателю правительства Владимиру Путину
. Об этом решении Ельцин
объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня.
В эфире радио Sputnik Захарова
вспомнила, как после выхода этого обращения в Москве
дозвонилась по телефону до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае
, и рассказала о решении Ельцина.
«
"Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: "У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?" ... Я говорю: "Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно", - сказала Захарова.
Она добавила, что, как ей рассказал отец, он тут же позвонил бывшему тогда послом РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил рассказанному. После окончания рабочего дня 31 декабря Захарова отправилась домой и столкнулась со схожей ситуацией.
"Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты. Люди говорят: "Да вы что такое говорите?" - вспомнила официальный представитель МИД РФ.
Как напомнила Захарова, тогда нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.