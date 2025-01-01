https://ria.ru/20250101/zaharova-1992211314.html

Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина - РИА Новости, 01.01.2025

Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:05:00+03:00

2025-01-01T09:05:00+03:00

2025-01-01T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент страны Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку средства связи в то время еще не позволяли в любом месте оперативно узнавать новости, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 31 декабря 1999 года первый президент России добровольно прекратил исполнение полномочий и передал их председателю правительства Владимиру Путину. Об этом решении Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня. В эфире радио Sputnik Захарова вспомнила, как после выхода этого обращения в Москве дозвонилась по телефону до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и рассказала о решении Ельцина. "Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: "У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?" ... Я говорю: "Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно", - сказала Захарова. Она добавила, что, как ей рассказал отец, он тут же позвонил бывшему тогда послом РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил рассказанному. После окончания рабочего дня 31 декабря Захарова отправилась домой и столкнулась со схожей ситуацией. "Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты. Люди говорят: "Да вы что такое говорите?" - вспомнила официальный представитель МИД РФ. Как напомнила Захарова, тогда нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

https://ria.ru/20241020/politika-1979033205.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990207351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, мария захарова, борис ельцин, владимир путин, политика