https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992269784.html

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:48:00+03:00

2025-01-01T21:48:00+03:00

2025-01-01T21:48:00+03:00

в мире

россия

харьков

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на окраине Харькова... Также сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьков

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьков, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, страна.ua