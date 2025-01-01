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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
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21:48 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992269784.html
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:48:00+03:00
2025-01-01T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на окраине Харькова... Также сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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в мире, россия, харьков, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Россия, Харьков, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

На окраине Харькова и в части подконтрольного ВСУ Запорожья прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах на окраине Харькова... Также сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в Telegram-канале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря 2024, 08:00
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияХарьковЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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