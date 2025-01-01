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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 01.01.2025

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025

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специальная военная операция на украине

россия

херсон

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник вечером издание сообщало о взрывах в городе. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания в 00.10 среды. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241231/zakon-1992191300.html

россия

херсон

херсонская область

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