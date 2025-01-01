https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992199752.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:36:00+03:00
2025-01-01T00:36:00+03:00
2025-01-01T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник вечером издание сообщало о взрывах в городе. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания в 00.10 среды. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241231/zakon-1992191300.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb8d05d6f1f13cb75e8f514db3987015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели очередные взрывы