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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 01.01.2025 (обновлено: 01:37 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992199752.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:36:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник вечером издание сообщало о взрывах в городе. "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания в 00.10 среды. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели очередные взрывы

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в ночь на среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник вечером издание сообщало о взрывах в городе.
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в публикации в Telegram-канале издания в 00.10 среды.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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