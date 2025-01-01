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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 01.01.2025 (обновлено: 01:36 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992197751.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Снова взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
"Снова взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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