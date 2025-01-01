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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Снова взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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запорожская область

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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, страна.ua