https://ria.ru/20250101/vsu-1992233741.html

В ВСУ заявили, что признаков стабилизации линии фронта нет

В ВСУ заявили, что признаков стабилизации линии фронта нет - РИА Новости, 01.01.2025

В ВСУ заявили, что признаков стабилизации линии фронта нет

Украинские военные заявляют, что нет признаков того, что линия фронта для них стабилизируется, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:50:00+03:00

2025-01-01T14:50:00+03:00

2025-01-01T14:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные заявляют, что нет признаков того, что линия фронта для них стабилизируется, пишет американская газета New York Times. "Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта... К сожалению, пока никаких признаков этого нет", - заявил газете заместитель командира батальона 68-й егерской бригады ВСУ, майор Тарас. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на СВО меняется кардинально, движение РФ идет по всей линии фронта. По его словам, российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, российские войска продолжают наступать. Он добавлял также, что Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции в 2025 году, это задача номер один, Россия будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения

https://ria.ru/20241202/konflikt-1986897305.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины