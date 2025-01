https://ria.ru/20250101/vashington-1992174534.html

Вашингтон готовится принять победителя в битве поколений

Американские демократы, они же либералы, грустят перед торжественным въездом в стольный город Вашингтон Дональда Трампа и всех прочих консерваторов. Они печалятся и утешают друг друга: таков сухой остаток (или осадок) от довольно типичной для США публикации на тему битвы поколений и ее исхода на нынешний момент.Тема борьбы поколений — она, конечно, беспроигрышная, щекочет нервы не только американцам. И не они эту тему придумали, а как минимум Тургенев ("Отцы и дети"). Но и после Тургенева по всему миру все пишут и говорят — и опять пишут и говорят о том, какие жуткие отцы и какие гениальные дети. Или наоборот.И вот вам публикация в идейном бастионе проигравших демократов, в The New York Times, насчет того, что миновавшие выборы были финальной битвой поколения бумеров и сейчас у таковых чуть ли не последний шанс сделать наконец что-то хорошее со страной и миром. Дело в том, что и Трамп, и забытая ныне Камала Харрис неожиданно вписались в категорию этих самых бумеров — отсчет поколения начался с рождения Трампа (1946) и завершился на рождении Харрис (1964).Это вроде бы чисто американская проблема, начиная с самого термина — он произошел от бума рождаемости в США именно в означенные годы, в послевоенной эйфории. Но поскольку американские проблемы постоянно экспортируются повсюду, к феномену присмотреться стоит.Итак, у нас 75 миллионов бумеров, говорит автор статьи. И они попросту задавили все прочие поколения не гениальностью, а числом — все эти миллениалы, зумеры и прочие не столь многочисленны.А еще это люди с отличным образованием (на фоне потомков и в среднем, конечно), с безбрежным оптимизмом — их бодрый стиль жизни привел к невероятному потребительскому экстазу 90-х, когда бумеры находились на пике заработков и жизненных сил. Вдобавок они оказались богаче всех прочих поколений и, не волнуясь, брали в долг — и лично, и для бизнеса, и для госбюджета, и оставили этот долг потомкам.Тут, конечно, у проигравшего демократа попросту пишется обвинительный акт всем, кто поместился между цифрами 1946 и 1964. Но такой же акт перманентно создавался и другой стороной, если присмотреться к массовой пропаганде, которую разворачивали консерваторы еще при первом натиске Трампа на Вашингтон. Портрет "детей" тут был и остается беспощадным. Это вялые и ожиревшие приложения к своим смартфонам и ноутбукам, боящиеся вредных продуктов и вирусов. Они вечно расчесывают психологические травмы, не вылезают из дома, неспособны к работе, сидят на шее бумеров всю жизнь и считают, что еще и государство их должно кормить.Все становится яснее с учетом простого факта: избиратели проигравших либералов в среднем сильно моложе республиканцев. Вдобавок провалившиеся идеи, захлестывавшие мир, — ЛГБТ*, феминизм, "зеленая повестка" и все прочее — это не от "отцов", а как раз от "детей". Так что перед нами, повторим, стон проигравших.Подкреплен этот стон хорошей статистикой. Вот, буквально наугад, сигнал тревоги еще от 2020 года насчет того, что каждое следующее поколение после бумеров оказывалось беднее предыдущего. То есть назревал мощный системный кризис. Сегодня он дошел до точки — экономисты давно говорят о том, что, вообще-то, такой финансовой системы, как в США, просто не может быть, все эти цепочки долгов не лечатся.Когда разбираешься в этих как бы мелких подробностях, начинаешь хорошо понимать, почему Америка со второй попытки пустила во власть Трампа и его ликвидаторов прежней системы. Это капитуляция со злобным ворчанием: ну, мы сделали что могли, вот теперь вы, бумеры или кто угодно еще, принимайте руины и творите что хотите.При первом заходе трампистов в столицу все было не так. Вот вам заметочка из The American Conservative, где у автора буквально яд капает с языка: это насчет модных мест и светской жизни в столице "тогда" и "сейчас". Мы и не знали — оказывается, когда в 2017 году в Вашингтоне начали осваиваться крупные и особенно мелкие деятели новой республиканской администрации, то их подвергли бойкоту. Кто? А законодатели светской жизни из модных клубов и баров. Задача была сделать для пришельцев посещение означенных мест не то чтобы невозможным, а вот как-то неприятным. Новичкам пришлось создавать свой гламур в других районах города. А сейчас — сейчас гламур, оказывается, покорился. Капитулировал. То есть можно и вот под таким углом зрения наблюдать нынешнюю американскую гибридную революцию или гражданскую войну.Угол зрения — вообще отличная штука, и тут мы возвращаемся к битве поколений. Это ведь тоже хороший угол зрения — смотреть на происходящее как на вечную схватку отцов и детей. И не только в США. Поколения — они есть везде, и везде разные.Например, как вам это: "Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно". Из интервью Владимира Путина в декабре уже позапрошлого года.А какие еще у нас были поколения? В рамки американских или европейских пиков и спадов рождаемости они не помещаются. Вот, например, родившиеся в СССР в 30-е, получившие восстановленное к тому времени нормальное образование, — это ведь те, кто создал чудо 60-х. Научное, инженерное, музыкально-поэтическое. Но это же поколение спустя еще пару десятилетий разрушило страну.Так ведь есть еще Китай, где существует поколение, чья юность приходится на недоброй памяти "культурную революцию". Оно осталось неграмотным (какая уж учеба в те времена), зато надолго передало потомкам иммунитет к левацким безумствам, итог — нынешняя реинкарнация конфуцианской империи. А еще есть Индия, где люди, жившие при "династии Неру — Ганди", — одни, а их потомки немножко другие. И у всех есть свои Тургеневы, с той или иной интенсивностью таланта, которые все это описывали и описывают.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

