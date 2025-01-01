https://ria.ru/20250101/ugroza-1992270365.html

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025

В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:56:00+03:00

2025-01-01T21:56:00+03:00

2025-01-01T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

ростовская область

украина

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА!" - говорится в сообщении.Глава города призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие, следить за оповещениями и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Она уточнила, что силы ПВО работают за пределами города.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

таганрог

ростовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таганрог, ростовская область, украина, вооруженные силы украины