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В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:56:00+03:00
2025-01-01T21:56:00+03:00
2025-01-01T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
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вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА!" - говорится в сообщении.Глава города призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие, следить за оповещениями и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Она уточнила, что силы ПВО работают за пределами города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА
В Таганроге в Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников