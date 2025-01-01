https://ria.ru/20250101/tayna-1991720215.html

"Зарыли у самого Кремля". Тайна главного палача Ивана Грозного

"Зарыли у самого Кремля". Тайна главного палача Ивана Грозного - РИА Новости, 01.01.2025

"Зарыли у самого Кремля". Тайна главного палача Ивана Грозного

Жизнь и обстоятельства гибели Малюты Скуратова — предмет горячих научных споров. Еще больше загадок связано с местом захоронения лидера опричников. Его могилу... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:00:00+03:00

2025-01-01T08:00:00+03:00

2025-01-01T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Жизнь и обстоятельства гибели Малюты Скуратова — предмет горячих научных споров. Еще больше загадок связано с местом захоронения лидера опричников. Его могилу не могут найти до сих пор. О том, какие есть версии, — в материале РИА Новости.Не стал дожидатьсяНа окраине эстонской деревушки Мяо стоит ничем не приметный памятник. Издалека он напоминает обычную печную трубу, а туристы часто принимают его за обелиск павшим во время Гражданской войны.Эстонские историки же высказываются иначе: называют монумент "самым злым в стране", "гимном жестокости". Поскольку поставили его "кровавому палачу", "главному злодею" и "псу государеву" — Малюте Скуратову.Дело в том, что на месте Мяо почти 500 лет назад стояла шведская крепость Вейсенштейн. В период затяжной Ливонской войны она оказалась настоящей горячей точкой: в 1572-1573 годах здесь проходили ожесточенные бои.В одном из сражений как воевода участвовал и Скуратов. Известно, что 1 января 1573-го он лично возглавил штурм крепости. Ринулся вверх по осадной лестнице. Но… выстрел в голову — и всесильный опричник Ивана Грозного замертво упал на землю.Современник тех событий — ливонский хронист Бальтазар Руссов — писал: царь "жестоко отомстил за убийство вельможи" — перебил всех, включая женщин и детей, а начальника гарнизона "со многими другими <…> живьем велел привязать к кольям и зажарить до смерти".Впрочем, российские специалисты не склонны объединять гибель Скуратова и жестокость Ивана Грозного как причину и следствие. Ведь Малюта к тому моменту уже не был тем влиятельным царедворцем и грозой русского боярства, готовым ради государя на все.В частности, незадолго до штурма Вейсенштейна произошло событие, которое, по сути, поставило крест на его карьере. Весной 1571 года крымский хан Девлет-Гирей совершил опустошительный поход на Москву.Формально татары не взяли столицу. Но подожгли ее предместья. И вскоре деревянная Златоглавая вовсю полыхала. "Зрелище было ужасное, — писал английский дипломат Джильс Флетчер. — В четыре часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль или более в окружности. Как сказывали, от огня и давки погибли 800 тысяч человек или более".Защищать Москву поручили опричному войску. После громкого фиаско гнев царя не заставил себя долго ждать.По горячим следам казнили главу опричной Думы князя Михаила Черкасского и еще троих воевод. Само же войско вскоре распустили. Специальным указом строжайше запрещалось даже произносить слово "опричнина". Нарушивших государеву волю били кнутом.Малюта уцелел. Но, видимо, понимал — жить ему теперь недолго. Историки предполагают, что героизм при штурме Вейсенштейна однозначно говорил: Скуратов сам решил свою судьбу. И похоронили его, скорее всего, там же — вместе с погибшими на поле брани русскими воинами.Неясные надписиСчет был оплачен и закрыт. Верный из верных обрел покой в нынешней эстонской земле. Но, возражают критики, за прошедшие годы раскопок в окрестностях крепости не проводили. К тому же есть и другая версия.В ряде летописей сообщается, что тело Скуратова все же доставили в Москву. А оттуда — в Иосифо-Волоцкий монастырь, что под Волоколамском. Там его якобы и погребли. В пользу этой гипотезы говорит то, что в обители к тому моменту уже был похоронен отец Малюты и его дальняя родня.Во-вторых, в последние годы жизни главный опричник выказывал братии необъяснимое уважение. Весной 1572-го торжественно с крестным ходом передал в дар специально изготовленный список чудотворного Владимирского образа — Волоколамскую икону Божией Матери."Окромя того, — сообщает монастырский "Обиходник", — дав (Малюты. — Прим. ред.) и жены его пятьсот рублев, а иных образов Божиих и Пречистые Богородицы и великих чудотворцев окладных златом и сребром и риз многоценных много множество".Сверх того — 200 рублей на строительство нового храма в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Слуга Скуратова позже составил "Сказание", где подробно описал причины набожности своего хозяина. Тот, дескать, усиленно замаливал "грех незамолимый" и "просил у Бога то, что в конце и получил".О самом погребении, к слову, ни в "Сказании", ни в монастырских книгах не говорится. Зато сохранились, говоря современным языком, бухгалтерские отчеты. Они свидетельствуют, что в последующие годы Иван Грозный частенько приезжал в обитель и оставлял братии щедрые вклады — на помин души Малюты.То же делали преемники — цари Федор Иоаннович и Борис Годунов.Однако археологи едва ли могут ответить на главный вопрос: действительно ли предводитель опричного войска похоронен в Иосифо-Волоцком монастыре. В ходе раскопок в последние десятилетия была обнаружена могильная плита с еле читаемыми буквами "Ск...р...т...в". Но едва ли, уточняют специалисты, можно заключить, что принадлежала она Малюте.Фамильная церковьКроме того, было еще одно место, которое семейство Скуратовых опекало на протяжении долгого времени. Это церковь священномученика Антипы на Колымажном дворе. Построена она в XVI веке близ тогдашних царских конюшен.По легенде, именно здесь Иван Грозный венчался с одной из своих жен. А в 1627-м на погосте возле церкви похоронили Дмитрия Скуратова — правнука Ивана, родного брата Малюты. Десятью годами позже в "Росписном списке города Москвы" говорится, что близ Антипьевского храма выстроил свою усадьбу стольник Петр Скуратов. Возможно, еще один из многочисленной родни.Наконец, исследователи обращают внимание на любопытную деталь: один из приделов храма посвящен Григорию Декаполиту. "Малюта" — прозвище, которое Скуратов получил за извечную присказку: "Молю-тя…" Настоящее имя опричника — Григорий.Вывод напрашивается сам собой: не способ ли это вымолить у Всевышнего прощение — упокоиться возле этого придела? Впрочем, вопрос остается открытым. Церковь неоднократно становилась жертвой московских пожаров и перестраивалась. А от погоста уже к началу XIX столетия практически ничего не осталось.Плод воображенияНо, пожалуй, самая экзотическая версия о месте захоронения Малюты родилась… в годы советской власти. В 1932-м при рытье котлована для будущего Дворца Советов в районе Берсеневской набережной обнаружили фундамент церкви Похвалы Богородицы.Храм был домовым и примыкал к руинам палат Скуратовых. По Москве тут же поползли слухи, что строители наткнулись на тайные казематы, где кровожадный опричник пытал своих жертв.Почву для бурных фантазий подогрело и то, что среди руин фамильного дворца нашли человеческий скелет. Суеверные горожане быстро дорисовали к нему десяток других."И у всех руки в кандалах, — домысливали они. — Опричника, душегубца и самого, видать, там похоронили. Ведь и плита рядом лежала. А на ней надпись: "Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год".Однако советский фольклор не выдерживает простой проверки фактами. Во-первых, ни о каких других скелетах — и уж тем более в кандалах — в официальной прессе не сообщалось. Как и о надгробной плите.Во-вторых, во времена Ивана Грозного Русь еще вела летоисчисление от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Для людей XVI столетия Скуратов скончался не в 1573-м, а в 7091 году.Быть может, сбылось то, о чем верный "слуга государев" слезно молился у подаренного им Волоколамского образа: чтобы его могилу никто никогда не нашел.

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, аналитика - религия и мировоззрение