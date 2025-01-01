https://ria.ru/20250101/sud-1992213288.html

Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов

Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов - РИА Новости, 01.01.2025

Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:42:00+03:00

2025-01-01T09:42:00+03:00

2025-01-01T09:42:00+03:00

москва

украина

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил отклонить административное исковое заявление к министерству юстиции", - сказали в суде. В иске Катаев* настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд не согласился с доводами журналиста. "Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо, а обусловлен тем, что такое лицо, освещая в силу рода деятельности различные вопросы для неограниченного круга лиц, вовлечено в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников", - сказано в решении суда. Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России** Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20241227/eydelman-1991744355.html

https://ria.ru/20241227/inoagenty-1991727017.html

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, украина