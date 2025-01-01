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Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов - РИА Новости, 01.01.2025
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09:42 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/sud-1992213288.html
Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов
Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов - РИА Новости, 01.01.2025
Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:42:00+03:00
2025-01-01T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил отклонить административное исковое заявление к министерству юстиции", - сказали в суде. В иске Катаев* настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд не согласился с доводами журналиста. "Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо, а обусловлен тем, что такое лицо, освещая в силу рода деятельности различные вопросы для неограниченного круга лиц, вовлечено в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников", - сказано в решении суда. Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.* Лицо, выполняющее функции иноагента в России** Признан в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20241227/eydelman-1991744355.html
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Москва, Украина
Суд отказался исключить Катаева* из списка иноагентов

Суд в Москве отказался исключить журналиста Катаева из списка иноагентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева* из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил отклонить административное исковое заявление к министерству юстиции", - сказали в суде.
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В иске Катаев* настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд не согласился с доводами журналиста.
"Данный статус не предполагает и не содержит негативной оценки такого лица со стороны государства, не рассчитан на формирование отрицательного отношения к осуществляемой таким лицом деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желания дискредитировать такое лицо, а обусловлен тем, что такое лицо, освещая в силу рода деятельности различные вопросы для неограниченного круга лиц, вовлечено в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и иного имущества от иностранных источников", - сказано в решении суда.
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Признан в России СМИ-иноагентом
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