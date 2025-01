https://ria.ru/20250101/stal-1992206735.html

WP: в Японии сделали новое предложение по приобретению U.S. Steel

WP: в Японии сделали новое предложение по приобретению U.S. Steel - РИА Новости, 01.01.2025

WP: в Японии сделали новое предложение по приобретению U.S. Steel

Японская компания Nippon Steel в рамках нового предложения по сделке о приобретении американской сталелитейной компании U.S. Steel обязалась предоставить... РИА Новости, 01.01.2025

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Японская компания Nippon Steel в рамках нового предложения по сделке о приобретении американской сталелитейной компании U.S. Steel обязалась предоставить правительству США право вето на любое сокращение "производственных мощностей", сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст документа, направленного в Белый дом. Ранее газета сообщала, что президент США Джо Байден готовится официально объявить, что он заблокирует эту покупку. В своем новой оферте Nippon Steel предложила 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. По словам источников в американской администрации и в сталелитейной отрасли, в Белом доме не исключают, что окончательное решение будет принято после прихода к власти избранного президента Дональда Трампа. О намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов Nippon Steel заявила в декабре прошлого года. В результате американская компания предполагается дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на нацбезопасность и надежность функционирования цепочек поставок. Весной U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана.

