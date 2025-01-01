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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025
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16:35 01.01.2025 (обновлено: 16:36 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992236757.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:35:00+03:00
2025-01-01T16:36:00+03:00
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 января 2025 годЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 27 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 142 района скопления живой силы и техники, объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, место сборки безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 66 беспилотников, семь снарядов системы HIMARS и "Ураган". Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 480 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 39 047 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 127 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 685 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 января 2025 год

За прошедшие сутки российские подразделения отбили 27 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 142 района скопления живой силы и техники, объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, место сборки безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 66 беспилотников, семь снарядов системы HIMARS и "Ураган". Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 480 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 39 047 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 127 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 685 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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