https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227408.html

В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе

В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе - РИА Новости, 01.01.2025

В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе

Остановка транзита через Украину может спровоцировать недостаток газа и проблемы с его поставками в Европе, особенно в случае холодной зимы, заявил крупнейший... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:56:00+03:00

2025-01-01T12:56:00+03:00

2025-01-01T12:57:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Остановка транзита через Украину может спровоцировать недостаток газа и проблемы с его поставками в Европе, особенно в случае холодной зимы, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP. “Остановка поставок природного газа через Украину будет иметь последствия в виде роста цен на оптовых рынках. Кроме этого, в случае холодной зимы, может эта ситуация вызвать нехватку газа и проблемы с его поставками во всей Европе”, - говорится в заявлении компании. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

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украина, европа, россия, владимир путин, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, в мире