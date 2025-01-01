Рейтинг@Mail.ru
В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 01.01.2025 (обновлено: 12:57 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227408.html
В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе
В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе - РИА Новости, 01.01.2025
В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе
Остановка транзита через Украину может спровоцировать недостаток газа и проблемы с его поставками в Европе, особенно в случае холодной зимы, заявил крупнейший... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:56:00+03:00
2025-01-01T12:57:00+03:00
украина
европа
россия
владимир путин
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7e83c7f2bdc2076251b528e78934854.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Остановка транзита через Украину может спровоцировать недостаток газа и проблемы с его поставками в Европе, особенно в случае холодной зимы, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP. “Остановка поставок природного газа через Украину будет иметь последствия в виде роста цен на оптовых рынках. Кроме этого, в случае холодной зимы, может эта ситуация вызвать нехватку газа и проблемы с его поставками во всей Европе”, - говорится в заявлении компании. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4996968af2bf7b4abf9e91e0c051002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, владимир путин, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, в мире
Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину, В мире
В Словакии предупредили об угрозе дефицита газа в Европе

SPP: остановка транзита через Украину может вызвать дефицит газа в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Остановка транзита через Украину может спровоцировать недостаток газа и проблемы с его поставками в Европе, особенно в случае холодной зимы, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP.
“Остановка поставок природного газа через Украину будет иметь последствия в виде роста цен на оптовых рынках. Кроме этого, в случае холодной зимы, может эта ситуация вызвать нехватку газа и проблемы с его поставками во всей Европе”, - говорится в заявлении компании.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину
Вчера, 11:02
 
УкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинГазпромЕвросоюзтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала