https://ria.ru/20250101/sholts-1992271660.html

В переизбрание Шольца верят всего 16 процентов немцев, показал опрос

В переизбрание Шольца верят всего 16 процентов немцев, показал опрос - РИА Новости, 01.01.2025

В переизбрание Шольца верят всего 16 процентов немцев, показал опрос

Только 16% жителей ФРГ полагают, что Олаф Шольц будет переизбран канцлером по итогам грядущих досрочных выборов, а в победу его Социал-демократической партии... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:24:00+03:00

2025-01-01T22:24:00+03:00

2025-01-01T22:26:00+03:00

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хдс/хсс

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Только 16% жителей ФРГ полагают, что Олаф Шольц будет переизбран канцлером по итогам грядущих досрочных выборов, а в победу его Социал-демократической партии Германии (СДПГ) верят и вовсе лишь 7% респондентов, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. Около половины жителей Германии (49%) верят в победу оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 53% считают, что возглавляющий на выборах ХДС/ХСС Фридрих Мерц станет новым канцлером. В победу правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) верят 15% опрошенных. В победу иных партий верит крайне небольшая доля жителей ФРГ. Порядка трети респондентов (32%) не решились прогнозировать, кто станет следующим канцлером, а 21% респондентов - какая партия выиграет выборы. Опрос был проведён 27-30 декабря, в нем приняли участие 1 002 гражданина Германии. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".

https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html

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Наталья Макарова

в мире, германия, украина, потсдам, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, фридрих мерц, хдс/хсс, bild