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Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки

Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки - РИА Новости, 01.01.2025

Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки

Салют попал на общий балкон многоэтажного дома в новогоднюю ночь во Владивостоке, дальнейшего возгорания не последовало, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:30:00+03:00

2025-01-01T15:30:00+03:00

2025-01-01T15:30:00+03:00

происшествия

жилье

владивосток

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Салют попал на общий балкон многоэтажного дома в новогоднюю ночь во Владивостоке, дальнейшего возгорания не последовало, сообщает региональный главк МЧС России. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из балконов многоэтажки во Владивостоке ярко светился, были слышны звуки как от фейерверка. Утверждалось, что кто-то неудачно запустил салют, который попал на балкон жилого дома, и от этого якобы загорелась квартира. По данным регионального главка МЧС, сообщений о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы не поступало. На место происшествия были направлены огнеборцы для проверки информации. "Установлено, что происшествие произошло в новогоднюю ночь после попадания салюта на общий балкон дома, дальнейшего возгорания не последовало... Квартира не горела.", - сообщает ГУМЧС в своем Тelegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)