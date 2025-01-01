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Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки - РИА Новости, 01.01.2025
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15:30 01.01.2025
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Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки
Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки - РИА Новости, 01.01.2025
Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки
Салют попал на общий балкон многоэтажного дома в новогоднюю ночь во Владивостоке, дальнейшего возгорания не последовало, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:30:00+03:00
2025-01-01T15:30:00+03:00
происшествия
жилье
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Салют попал на общий балкон многоэтажного дома в новогоднюю ночь во Владивостоке, дальнейшего возгорания не последовало, сообщает региональный главк МЧС России. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из балконов многоэтажки во Владивостоке ярко светился, были слышны звуки как от фейерверка. Утверждалось, что кто-то неудачно запустил салют, который попал на балкон жилого дома, и от этого якобы загорелась квартира. По данным регионального главка МЧС, сообщений о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы не поступало. На место происшествия были направлены огнеборцы для проверки информации. "Установлено, что происшествие произошло в новогоднюю ночь после попадания салюта на общий балкон дома, дальнейшего возгорания не последовало... Квартира не горела.", - сообщает ГУМЧС в своем Тelegram-канале.
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происшествия, жилье, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке салют попал на общий балкон многоэтажки

МЧС: в новогоднюю ночь салют попал на общий балкон многоэтажки во Владивостоке

© iStock.com / InfinitumProduxПетарда
Петарда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / InfinitumProdux
Петарда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Салют попал на общий балкон многоэтажного дома в новогоднюю ночь во Владивостоке, дальнейшего возгорания не последовало, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из балконов многоэтажки во Владивостоке ярко светился, были слышны звуки как от фейерверка. Утверждалось, что кто-то неудачно запустил салют, который попал на балкон жилого дома, и от этого якобы загорелась квартира.
По данным регионального главка МЧС, сообщений о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы не поступало. На место происшествия были направлены огнеборцы для проверки информации.
«
"Установлено, что происшествие произошло в новогоднюю ночь после попадания салюта на общий балкон дома, дальнейшего возгорания не последовало... Квартира не горела.", - сообщает ГУМЧС в своем Тelegram-канале.
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ПроисшествияЖильеВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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