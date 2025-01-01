https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:25:00+03:00
2025-01-01T16:25:00+03:00
2025-01-01T17:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Совету при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ совместно с МИДом России провести анализ деятельности учрежденных при поддержке Российской Федерации образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом. По результатам анализа представить предложения по систематизации этой деятельности с учётом геополитических интересов РФ", - говорится в перечне поручений.Срок - 1 октября 2025 года. Ответственными назначены советник президента России Елена Ямпольская и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250101/uchebniki-1992244278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом
Путин поручил представить предложения по продвижению русского языка за рубежом