https://ria.ru/20250101/putin-1992259370.html

Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"

Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой" - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:00:00+03:00

2025-01-01T19:00:00+03:00

2025-01-01T19:00:00+03:00

общество

россия

владимир путин

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля. "Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России и при участии заинтересованных научных организаций и представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в перечне поручений.

https://ria.ru/20250101/putin-1992256211.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)