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Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой" - РИА Новости, 01.01.2025
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19:00 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992259370.html
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой" - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:00:00+03:00
2025-01-01T19:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля. "Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России и при участии заинтересованных научных организаций и представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в перечне поручений.
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общество, россия, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"

Путин ждет предложения по интеграции Национального словарного фонда и Моей школы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа".
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля.
«
"Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России и при участии заинтересованных научных организаций и представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал Госдуме поручения по законопроекту о языках народов России
Вчера, 18:15
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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