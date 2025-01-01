https://ria.ru/20250101/putin-1992259370.html
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой" - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:00:00+03:00
2025-01-01T19:00:00+03:00
2025-01-01T19:00:00+03:00
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россия
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля. "Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России и при участии заинтересованных научных организаций и представить предложения по интеграции государственной информационной системы "Национальный словарный фонд" с федеральной государственной информационной системой "Моя школа". Срок – 1 сентября 2025 года", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20250101/putin-1992256211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Путин поручил интегрировать "Национальный словарный фонд" с "Моей школой"
Путин ждет предложения по интеграции Национального словарного фонда и Моей школы