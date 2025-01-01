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Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом - РИА Новости, 01.01.2025
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17:23 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992250956.html
Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом
Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:23:00+03:00
2025-01-01T17:23:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ". Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. "Минкультуры России подготовить совместно с МИД России при участии федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр" и представить предложения по проведению на территориях иностранных государств (в том числе государств-участников Содружества Независимых Государств) выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ"", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения поручения до 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры России Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.
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россия, владимир путин, ольга любимова, сергей лавров
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Сергей Лавров
Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом

Путин поручил представить идеи по проведению мероприятий ЭХО БДФ за рубежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ".
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года.
«
"Минкультуры России подготовить совместно с МИД России при участии федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр" и представить предложения по проведению на территориях иностранных государств (в том числе государств-участников Содружества Независимых Государств) выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ"", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения до 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры России Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль
5 сентября 2024, 19:42
 
РоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваСергей Лавров
 
 
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