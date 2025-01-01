Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом
Путин поручил представить идеи по проведению мероприятий ЭХО БДФ за рубежом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ".
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года.
«
"Минкультуры России подготовить совместно с МИД России при участии федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр" и представить предложения по проведению на территориях иностранных государств (в том числе государств-участников Содружества Независимых Государств) выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ"", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения до 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры России Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль
5 сентября 2024, 19:42