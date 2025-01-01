https://ria.ru/20250101/putin-1992250956.html

Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом

Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом - РИА Новости, 01.01.2025

Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:23:00+03:00

2025-01-01T17:23:00+03:00

2025-01-01T17:23:00+03:00

россия

владимир путин

ольга любимова

сергей лавров

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по проведению за рубежом выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ". Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. "Минкультуры России подготовить совместно с МИД России при участии федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр" и представить предложения по проведению на территориях иностранных государств (в том числе государств-участников Содружества Независимых Государств) выездных мероприятий в рамках специальной программы Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ"", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения поручения до 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры России Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240905/novgorod-1970911661.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, ольга любимова, сергей лавров