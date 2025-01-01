https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:47:00+03:00
2025-01-01T16:47:00+03:00
2025-01-01T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и литературе.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года."Минпросвещения России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить в приоритетном порядке необходимое оснащение образовательных организаций указанных субъектов РФ в целях реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Литература", - говорится на сайте Кремля.Доклад по данному вопросу ожидается до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год.Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководители четырех субъектов РФ - глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Путин дал поручение оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку