https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html

Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку

Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:47:00+03:00

2025-01-01T16:47:00+03:00

2025-01-01T17:02:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и литературе.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года."Минпросвещения России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить в приоритетном порядке необходимое оснащение образовательных организаций указанных субъектов РФ в целях реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Литература", - говорится на сайте Кремля.Доклад по данному вопросу ожидается до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год.Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководители четырех субъектов РФ - глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин