Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 01.01.2025 (обновлено: 17:02 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:47:00+03:00
2025-01-01T17:02:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824068832_0:282:2996:1967_1920x0_80_0_0_ddb507857e4632d5fd933612a07456bf.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и литературе.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года."Минпросвещения России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить в приоритетном порядке необходимое оснащение образовательных организаций указанных субъектов РФ в целях реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Литература", - говорится на сайте Кремля.Доклад по данному вопросу ожидается до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год.Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководители четырех субъектов РФ - глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824068832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30d8d38959393d00ab3acc4a6b4c2ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку

Путин дал поручение оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку

© РИА НовостиУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
Ученик на уроке русского языка . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке оснастить образовательные учреждения новых регионов РФ для учебных занятий по русскому языку и литературе.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года.
"Минпросвещения России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить в приоритетном порядке необходимое оснащение образовательных организаций указанных субъектов РФ в целях реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Литература", - говорится на сайте Кремля.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год.
Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководители четырех субъектов РФ - глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом
Вчера, 16:25
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала