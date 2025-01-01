https://ria.ru/20250101/prazdnovanie-1992247470.html

Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год

Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год - РИА Новости, 01.01.2025

Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год

Как россияне встречали Новый год

2025-01-01T16:53:00+03:00

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общество

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новый год 2025

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Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете

якутск

москва

казань

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как россияне встречали Новый год Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете. 2025-01-01T16:53 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, якутск, москва, казань, видео, новый год 2025, видео