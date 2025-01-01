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Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
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16:53 01.01.2025
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Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Как россияне встречали Новый год
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Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете
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353
60
353
60
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как россияне встречали Новый год
Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете.
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общество, якутск, москва, казань, видео, новый год 2025, видео
Общество, Якутск, Москва, Казань, Видео, Новый год 2025
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Как россияне встречали Новый год
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Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год

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Как россияне встречали Новый год
Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете
 
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