https://ria.ru/20250101/prazdnovanie-1992247470.html
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Как россияне встречали Новый год
2025-01-01T16:53:00+03:00
2025-01-01T16:53:00+03:00
2025-01-01T16:53:00+03:00
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Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992245883_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f761a2a9e6bcc08e7a290c7decaa66c.jpg
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как россияне встречали Новый год
Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете.
2025-01-01T16:53
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PT1M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, москва, казань, видео, новый год 2025, видео
Общество, Якутск, Москва, Казань, Видео, Новый год 2025
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Как россияне встречали Новый год
2025-01-01T16:53
true
PT1M39S
Коньки на Красной площади и танцы в Якутске. Как встречали Новый год
Читать ria.ru в
Как россияне встречали Новый год
Подборка самых красочных моментов новогодней ночи, а также пожелания от жителей Москвы, Якутска, Казани и Калининграда в нашем сюжете