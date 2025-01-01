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При возгорании Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб человек

При возгорании Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб человек - РИА Новости, 02.01.2025

При возгорании Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб человек

Один человек погиб и еще семь получили ранения при возгорании электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-01T23:38:00+03:00

2025-01-01T23:38:00+03:00

2025-01-02T02:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб и еще семь получили ранения при возгорании электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщили местные власти."Было семь легких ранений, двое из которых были доставлены в больницу, один погибший внутри Cybertruck", — заявили местные власти на брифинге.Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.По информации телеканала, внутри автомобиля находились, предположительно, пиротехнические мортиры.В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что расследует возгорание автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.Сам Маск заявил, что руководство Tesla расследует происшествие. "Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного", — написал миллиардер в соцсети X.

https://ria.ru/20250101/fbr-1992273085.html

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Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-01T23:38 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лас-вегас, tesla motors, фбр, сша, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе